Emrah, Günay Restaurant İstanbul’da Sahne Alacak

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Emrah, 15 Mayıs Cuma akşamı Günay Restaurant İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, özel gecede sevenlerine müzik dolu anlar yaşatacak.

Günay Restaurant İstanbul’un seçkin atmosferinde gerçekleşecek programda, müzik, lezzet ve eğlence bir arada sunulacak. Emrah’ın unutulmaz eserlerini canlı performansıyla seslendireceği gecenin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Bu özel geceye katılmak isteyenler, 0212 230 3333 ve 0532 443 3333 numaralı telefonlar üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Emrah hayranları için kaçırılmayacak etkinlik, 15 Mayıs Cuma akşamı Günay Restaurant İstanbul’da gerçekleşecek.