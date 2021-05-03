Emre Belözoğlu: "Sonunun güzel olacağına inancımız tam"" - Son Dakika

Emre Belözoğlu: "Sonunun güzel olacağına inancımız tam""

03.05.2021 23:59
Emre Belözoğlu:

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, BB Erzurum galibiyetinin ardından, "Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Allah'ın izniyle de sonunun güzel olacağına inancımız tam" dedi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, BB Erzurum galibiyetinin ardından, "Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Allah'ın izniyle de sonunun güzel olacağına inancımız tam" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, öncelikle kulübün 114. yılının kuruluşunun önemine değinerek, "Çok büyük bir ülkeye ve millete umut oldu kulübümüzün kuruluşu. Yabancı takımlarla maçlar yaptılar ve o dönem için İstiklal mücadelesinde bütün milletimize örnek oldular. Neleri başarabileceğimizi hissettirdiler. Ruhları şad olsun. Biz de bu camianın altında farklı görevlerde yer aldık, bizim içinde büyük şerefti" diye konuştu.

"Bu senenin en iyi maç başlangıcını yaptık"

Belözoğlu, BB Erzurumspor maçıyla ilgili olarak da, "Bu senenin en iyi maç başlangıcını yaptık. Bu senenin ilk yarı performansı olarak baktığınızda hem gol beklentisi hem pas sayısı olarak rekor olabilir. Oyunun kendi içerisinde gelişmesi gereken noktaları var. Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Kazanmış olmak gerçekleri görmekten uzaklaştırmamalı. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken, aynı zamanda oyunu kazanacak enerjiyi oyuncular gösteriyor. İkisi bir arada çok şükür yeterli şekilde gelişiyor. Bundan dolayı mutluyum. Sonuç itibariyle kazanmak güzel. Arkadaşlarımızın enerjisi bizim için çok değerli. Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Allah'ın izniyle de sonunun güzel olacağına inancımız tam" ifadelerini kullandı.

"Takım istekli ve coşkulu oynadığında ben de taraftar gibi mutlu oluyorum"

Kendilerinin bir oyun inşa etmek istediklerini söyleyen Belözoğlu, "20 küsur antrenman yaptık takımla ama kolay değil. Kazanmak çok önemli. Zaten Kadıköy'ün en büyük gücü taraftarımız ama pandemiden dolayı yoklar. Buranın bize vermiş olduğu enerji ve heyecan duygusu bambaşka. Bunu herkes net bir şekilde hisseder. Ben bunu arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Burada yapmamız gerekenler net. İstekli ve coşkulu oynadıklarında, ben de taraftarın mutlu olduğu gibi kenarı da izliyorum. Onları bu oyuna ikna etme süremizi kısalttık. Maçlar da kazanılıyor. Bizim adımıza inanıyorum göreve geldiğimiz günden itibaren bazı şeyler gelişmekte" şeklinde konuştu.

"En büyük pay sahibi olan oyuncular"

Kendisinin ve takımın mental durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Emre Belözoğlu, "Oyun üzerinden değerlendirmeler yapmak bizim görevimiz ve Türkiye'nin en büyük gerçeği skorların da sizle olması gerekiyor. Mental olarak kendimi, psikolojik olarak da bir çok baskıyı futbolculuğumda daha fazla yaşadım. Burada bir yöneticilik baskısı giriyor. Adaletli oyuncu tercihi yapmak gerekiyor, devamlı pratik yapmanız gerekiyor. Ben doğru bildiğime devam ediyorum. Oyuncular bu oyunda en büyük pay sahibi. Keyif verilen bir oyuna yöneldiler. Burada en büyük pay sahibi oyuncular" diye konuştu.

"Ciddi bir gelişim var"

Futbolcularla ilgili konuşan Belözoğlu, "Ben oyunu yetenekli oyuncularla, ayağına hakim oyuncularla oynamak istiyorum. Her bölgede böyle oyuncular olsun istiyorum. Takımda merkez oyuncularımız çok üst düzeyde oyuncular. Onları farklı görevlerde değerlendirmeye çalışıyorum ama değişken bir yapı içerisinde onlar da keyifli oynuyorlar. Pas ve hareketli oyunda doğru ilerlemeler var. Ciddi bir gelişim var. Henüz her şey mükemmel değil ama ben oyuncular üzerinde herkese yakın olmaya çalışıyorum. Bir şeyler paylaşmak istersem samimi şekilde cevap veriyorum. Onlara mesaj vermek için kadro tercihi ile yapmıyorum" dedi.

"Serdar Aziz bizim için değerli bir oyuncu"

Maçtan önce kadroda sakatlığı sebebiyle yer almayan Serdar Aziz'in sosyal medyasındaki fotoğrafları silmesiyle ilgili sorulan soruya cevap veren genç teknik adam, "Ben sosyal medya konusunda çok bilgili değilim. Türkiye'de ne yazık ki birçok şeyin önüne geçse de benim doğrularım adına karşılığı olduğu, olmadığı zamanlar var. Serdar'ın Instagram'ını kapattığını bilmiyorum. Maçtan önce kendisi bize ayağının ağrıdığını söyledi. Kulübümüzdeki laboratuvarda orada adalede gerilmenin olduğu söylendi. Doktorlarımız onu dinlendirmekten yana karar aldı. Ondan başka bir amacımız yok. Serdar bizim için değerli bir oyuncu. Beni az çok tanıyan herkes bu konularda açık sözlü olacağımı bilirler. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Tamamen Serdar'ın sakatlığına bağlı bir süreç yaşadı takım" şeklinde konuştu.

"Sonuna kadar inancımız tam"

Sezon sonunda takımın başında kalıp kalmaması ile ilgili açıklama yapan Belözoğlu, "Bizim konsantre olduğumuz şey bu sene ve hedeflerimiz bitmedi. Biz işin sonuna kadar bunu kovalayacağız, bizim inancımız tam" diye konuşurken Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama aynı zamanda bizim ne yaptığımız çok önemli. Biz her maçı kazanmak istiyoruz, rakibe saygı duyarak. Bugün Erzurumspor da elinden gelen mücadeleyi verdi. Bize zor zamanlar da yaşattılar çok uzun olmasa da. Herkes ligin sona geldiğinin farkında. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz. Ben eğer 3 maçı kazandığımız da bu işin sonuna inancımızın tam olduğunu tekrar söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Sonunun güzel olacağına inancımız tam'' - Son Dakika Spor


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