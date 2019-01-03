Son Dakika Haberleri: Emre Demir U-16 Milli Takımına Davet Edildi

Emre Demir U-16 Milli Takımına Davet Edildi

1 saat önce

U16 Milli Takımı 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, İzmir'de oynayacağı 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Emre Demir U-16 Milli Takımına Davet Edildi, System.String[]
U16 Milli Takımı 14-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, İzmir'de oynayacağı 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 8 Ocak 2019 Salı günü saat 13.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

İzmir'de oynanacak olan Mercedes-Benz Ege Kupası kampına Kayserispor'un 2004 doğumlu genç ve başarılı futbolcusu Emre Demir'de kamp kadrosunda davet edildi.

Geleceğin yıldız adayı olan başarılı genç oyuncu Emre Demir Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından A takıma davet edildi ve dün Antalya kampına katıldı.

A takım kampında bugün ilk antrenmanına çıkacak olan Emre Demir 7 Ocak'ta kamptan ayrılarak İstanbul'a giderek Milli takım kampına katılacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:58 Kaynak: İHA

İzmir, Emre Demir, Spor
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