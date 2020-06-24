Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim - Son Dakika

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim

Galatasaray'a gideceği konuşulurken Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'dan takım arkadaşı Emre Kılınç'ı da sarı-lacivertlilere çağırdı. Emre Kılınç bu çağrıya, "Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Galatasaray'a gideceğim" şeklinde yanıt verdi.

Ocak ayında Galatasaray'ın 4 yıllığına toplam 32 milyon TL'lik teklifine olumlu yanıt veren ancak daha sonra Fenerbahçe'nin 58 milyon TL'lik teklifi sonrasında rotasını sarı lacivertlilere çeviren Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın, kendisi gibi sarı kırmızılılarla söz kesen takım arkadaşı Emre Kılınç'ın da tercihini değiştirmesi adına çaba harcadığı ortaya çıktı.

Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi

Mert Hakan'ın Emre'ye "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Çok da iyi teklif verdiler. Seni de kadrolarında görmek istiyorlar. Gel, Fenerbahçe'ye birlikte gidelim. Sana da iyi bir kontrat önerecekler" dediği öğrenildi.

EMRE KILINÇ'TAN YANIT: SÖZ VERDİM, GALATASARAY'DA OYNAYACAĞIM

Boluspor'da oynadığı 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından son anda dönen Emre Kılınç, Mert Hakan'ın bu sözlerine çok kısa ve net bir yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüple ocak ayında anlaştıklarını hatırlatan Emre Kılınç "Sana başarılar dilerim kardeşim. Ben bir söz verdim ve kararımı değiştirmeyeceğim. Benim ideallerim arasında Galatasaray'da forma giymek var. Herkesin bir hedefi, hayali vardır. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek kapıyı kapattı. Mert Hakan'ın bu çabaları G. Saray'ın da kulağına giderken sarı kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.

OĞULCAN'DA UZATMA HAMLESİ

Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanıp, kontratı tek taraflı olarak 1 yıl daha uzattı.

Böylece 24 yaşındaki santrforun 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan söyleşmesi, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:44 

Son Dakika Spor Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim - Son Dakika Spor
YORUMLAR (7)
  • ? : Bunu diyaloğu kim duymuş ? Menajerler bu ülkede hem futbolu hem futbolcuları yok etti oraya gitmiş buraya gitmiş fark etmez ama bu futbola bu kadar para çok fazla ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • kkk: essah futbolcularmiş gibi görende sivassporu şampiyon yaptılar sanar 4 maç kazandırdiniz diye futbolcumu oldunuz fb de gs de ilk 11 e giremezsiniz kaybolup gidersiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

00:25 Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu 00:07 Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor 00:01 Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi 23:02 İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı 20:47 Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı 19:47 İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi 19:18 Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:48 Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara 16:29 Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:28 F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
07:48
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
07:31
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
02:25
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 08:05:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]