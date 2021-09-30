Emre Mays'ın katil zanlısının ağabeyi: "Babamı vurduklarını görünce ateş ettim" - Son Dakika

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde Emre Mays'ı husumetlisine benzediği gerekçesiyle öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin kavgalı oldukları bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi ise yaraladıkları iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Akın Kutlu'nun ağabeyi, "Ozan ve Batuhan bıçaklıydı ve babama vurduklarını görünce 3-4 el ayaklarına doğru ateş ettim. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri de Batuhan'ı yaralamış" dedi.

Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu'na benzediği gerekçesiyle öldüren Akın Kutlu'nun (22) annesi Döndü Kutlu (50) ile babası Gazi Kutlu (56) ve ağabeyleri Muhammed Kutlu (29) ile Davut Kutlu'nun (27), işyeri kavgası dolayısıyla çıkan aile kavgasında bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammet Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu hazır bulundu. Maktul Ozan Tekcan'ın müşteki ailesi Hacı Tekcan ile Şerife Tekcan ile taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

"OZAN VE BATUHAN TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HASTANEYE KALDIRILDIM"

Geçen celse korona virüs sebebiyle savunma yapamayan tutuklu sanık Muhammet Kutlu ilk savunmasını yaptı. Sanık ilk savunmasında, kebapçılık yaptığını ve 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte bir dükkan açtıklarını ve anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklıklarını bitirdiklerini söyledi. Borçlar nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söyleyen sanık Muhammet Kutlu, "Daha sonra Ozan ve Batuhan tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldım. Annem şikayetimi geri çekmemi istedi, ben de çektim ve bu şahıslar cezaevinden çıktılar. Bunlar çıkınca beni tehdit etmeye başladılar, bunun üzerine yeniden şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

"14 MERMİ VARDI, 8 TANESİ MAKTULÜN ÜZERİNDEN ÇIKMIŞ, BİRİ DE BATUHAN'I YARALAMIŞ"

Olay günü çalıştığını ve kardeşi Davut Kutlu'nun kendisini arayarak dükkanının basıldığını söylediğini belirten sanık Muhammet Kutlu, "Kardeşim, kendisini öldürmeye geldiklerini söyledi. Olay yerine giderken annem Döndü Kutlu ile karşılaştım ve onu da yanıma aldım. Olay yerine vardığımızda polis ekipleri ilk bizimle konuştular ve karşı tarafın bizden şikayetçi olmadığını söylediler ancak biz şikayetçi olmak üzere karakola gittik. Gittiğimiz esnada annem Döndü Kutlu, kardeşim Davut Kutlu ile içeri girdi. Ben de işleri uzun süreceğinden oradan ayrıldım ve birkaç saat sonra babamla tekrar karakola gittik. Park ettiğim esnada bir motosiklet geldi. Ozan ve Batuhan bıçaklıydı ve babama vurduklarını görünce 3-4 el ayaklarına doğru ateş ettim. Babam bana silahı yere at dediği esnada vuruldu. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri de Batuhan'ı yaralamış" diye konuştu.

"MUHAMMET KUTLU KASKLI BİR ŞEKİLDE ATEŞ EDEREK GİDİYORDU"

Sanık Muhammet Kutlu'nun savunmasının ardından olay yerine yakın bir karakolda görev yapan 5 polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık polis memurlarından İ.O., silah seslerini duyup olay yerine koştuğunu belirterek, "Karakolun girişinde maktulün yanında gelen Batuhan içeriye girdi. Maktulün arkasından Muhammet Kutlu kasklı bir şekilde ateş ederek gidiyordu. Maktul kaçarken saklandığı esnada diğer sanık Gazi Kutlu ise maktulün bir demir çubukla kafasına vuruyordu. Çok geçmeden etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"BİR EVLADIMI KAYBETTİM, DİĞERİYLE TEHDİT EDİLİYORUM"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Hacı Tekcan şikayetlerinin devam ettiğini yinelerken, müşteki Şerife Tekcan ise, "Bir evladımı kaybettim, diğeriyle tehdit ediliyorum. Her sene bir anne buraya oturuyor. Sanık Gazi Kutlu evlatlarını 'Vurun, öldürün. 11 sene yatıp çıkarsınız benim gibi' diyerek yetiştirmiştir. En ağır cezayı almalarını talep ediyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Müşteki avukatı, Kutlu ailesinin suçlu olduğunu iddia ederek, tutuksuz sanık Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasını talep etti.

"AİLEMDEN 4 ERKEĞİ NEDEN HAPSE ATTIRMAK İSTEYEYİM?"

Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken, tutuksuz sanık Döndü Kutlu, "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 erkeği neden hapse attırmak isteyeyim? Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Öldürtmek isteseydim verirdim silahı evinde öldürtürdüm. Asla bu suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma bitimi tutuksuz sanık Döndü Kutlu, müşteki tarafa doğru "Acı var mı?" diye seslendi. Maktulün ailesi tepki gösterince güvenlik güçleri araya girerek sanık Döndü Kutlu'yu oradan uzaklaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Döndü Kutlu ile müşteki Hacı Tekcan'ın kardeş oldukları, Döndü Kutlu'nun eşi Gazi Kutlu, çocukları Davut Kutlu, Muhammed Kutlu ve Akın Kutlu ile daha önceden müşteki Hacı Tekcan, Ozan Tekcan ve Vural Tekcan'ın Kağıthane'de hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlık yaşadıkları için ortaklığa son verdikleri kaydedildi. Tarafların birbirleri hakkında alacaklı olduklarına dair iddialarda bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, bu nedenle sık sık kavga ettikleri vurgulandı. İddianamede, 7 Ocak 2020 tarihinde Akın Kutlu'nun Ozan Tekcan'ın arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken yanlışlıkla Emre Tyler'i bıçaklayıp kasten öldürdüğü, Döndü Kutlu'nun zaman zaman kardeşine 'Oğlum tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım, Ozan'ın kafasını kesip Hacı'nın önüne atacağım' diyerek tehditte bulunduğu anlatıldı. Şüpheli Davut Kutlu'nun da tehditlerde bulunduğunun belirtildiği iddianamede, olay günü olan 22 Aralık 2020'de saat 14.00 sıralarında maktul Ozan Tekcan'ın Gayrettepe'de bulunan işyerinde yemek kuryesi olması sebebiyle müşteriye götürülmek üzere paket pide almaya geldiği, bu sırada dükkanda çalışan şüpheli Davut Kutlu'nun maktule dükkanda 'Ne işin var' diyerek çıkıştığı kaydedildi. Şüpheli Davut Kutlu'nun elindeki motosiklet kaskıyla Ozan Tekcan'a vurduğunun anlatıldığı iddianamede, şüpheli Kutlu'nun annesi Döndü Kutlu'yu arayarak 'Benim silahımı doldurup getirin, bunları vuracağım' dediği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Davut Kutlu'nun olay günü saat 16.00 sıralarında Şişli Polis Karakolu'na giderek maktul Ozan Tekcan'ın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmak istediği, o esnada maktul Ozan Tekcan'ın da karakola geldiği anlatıldı. Maktul Ozan Tekcan'ın yaralanmasına ilişkin hastaneden rapor aldıktan sonra karakola geri döndüğünün belirtildiği iddianamede, Döndü Kutlu'nun maktul Tekcan'ın karakolda olduğunu eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu'ya haber verdiği kaydedildi. İddianamede, Gazi ile Muhammed Kutlu'nun kendilerine haber verilmesi üzerine karakola geldiği, Gazi Kutlu'nun yaklaşık 1 metre uzunluğundaki metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurmaya başladığı, Muhammed Kutlu'nun da motosikletin arkasına koyduğu silahı alarak maktul Ozan Tekcan ile müşteki Batuhan Karanlıkoğlu'nun peşinden koşmaya başladığı belirtildi. Şüpheli Gazi Kutlu'nun maktul Ozan Tekcan'ın önünü keserek kaçmasına engel olduğunun anlatıldığı iddianamede, elindeki demir çubukla maktule vurduğu, bu sırada Muhammed Kutlu'nun yakın mesafeden 3 kez başına, 3 adet bacak, 2 kez de boyun kısmından olmak üzere toplamda 8 el ateş ederek maktulün ölümüne sebep olduğu vurgulandı. Muhammed Kutlu'nun müşteki Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ettiğinin anlatıldığı iddianamede, müştekinin de el başparmağından yaralandığı anlatıldı. Karakolda görevli polislerin havaya uyarı ateşi açtığının belirtildiği iddianamede, şüpheliler Davut Kutlu ile Döndü Kutlu'nun şüpheliler Muhammed Kutlu ile Gazi Kutlu'yu azmettirdiği öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli Muhammed Kutlu'nun Ozan Tekcan'a karşı 'kasten öldürme', müşteki Batuhan Karanlıkoğlu'na karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Gazi Kutlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılmasının talep edildiği iddianamede, Davut Kutlu'nun maktul Ozan Tekcan'a karşı 'silahla kasten yaralama' ve 'azmettirme' suçundan müebbet ile 6 aydan 1,5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi. İddianamede, şüpheli Döndü Kutlu'nun 'azmettirme' suçundan müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)