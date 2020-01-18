Emrehan Halıcı: Rahşan Ecevit, Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek - Son Dakika

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in, pnömoni ve kronik böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetmesi ardından, Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı'na çok sayıda kişi taziye için geldi. Çok sayıda eski siyasetçi, Rahşan Ecevit'i sevenler Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı'ya başsağlığı diledi.

'DEVLET MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK'

Emrehan Halıcı, Rahşan Ecevit'in cenazesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Halıcı, Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, Türkiye 'nin her yerinden taziye aldıklarını söyledi. Halıcı, tüm Türkiye'nin beklentisinin Rahşan Ecevit'in, merhum Bülent Ecevit'in mezarının yanına defnedilmesi olduğuna vurgu yaparak, "Dolayısıyla Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi için hem bizim hem de Ecevit'i sevenlerin bu yönde istekleri olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bununla ilgili bilgi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi telefonla aradı. Rahşan Ecevit için taziyelerini iletti. Grup Başkanvekillerinin bugün Meclis'te bir araya gelerek bu konuda bir temenni kararı alacaklarını ve Devlet Mezarlığı'na Sayın Rahşan Ecevit'in gömülmesi için bir sorun kalmadığını bize iletti. Bu haber Ecevit sevenleri çok mutlu etmiştir. Müteşekkiriz. Ecevit sevenlerinin hepsinin tekrar başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Halıcı, Rahşan Ecevit'in yarın öğle Kocatepe Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine müteakip Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in mezarının yanında toprağa verileceğini bildirdi.

AKSAKAL'DAN AÇIKLAMA

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da "Kurucu Genel Başkanımız Rahşan Ecevit'in vefatı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiler. Devlet Mezarlığı'na defni hususunda TBMM Başkanı Sayın Şentop gerekli prosedürü yürütüyor" açıklamasını yaptı.

- Ankara