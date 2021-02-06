En çok mezeleri özleyenlere... - Son Dakika

En çok mezeleri özleyenlere...

06.02.2021 07:37
En çok mezeleri özleyenlere..., System.String[]

1) KAVANOZLARCA LEZZETMeze d'Or, İstanbulMeze d'Or markasının arkasında 20 yıllık Cibalikapı Balıkçısı var. Mezedor.com adresindeki siteden kahvaltılık da meze de sipariş verebilirsiniz.

1) KAVANOZLARCA LEZZET

Meze d'Or, İstanbul

Meze d'Or markasının arkasında 20 yıllık Cibalikapı Balıkçısı var. Mezedor.com adresindeki siteden kahvaltılık da meze de sipariş verebilirsiniz. Üstelik vegan seçenekler de mevcut. Ebru Erke "Vişne turşusu, çiroz, tarama, hardallı levrek ve diğer tüm mezeler kavanozda" diyor. (0546) 255 45 00

2) YUNAN USULÜ

Stathi's Jars, İstanbul

Şef Stathis Dapiapis'in Santorini fava, narenciye soslu dilbalığı seviçe gibi özel lezzetleri... Instagram'dan (@stathisjars) ya da shopier.com üzerinden sipariş verebilirsiniz. Salih Seçkin Sevinç, "Tam bir Egeli" diyor. (0554) 380 05 52

3) YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRECEK

Trilye Restoran, Ankara

40'ın üzerinde soğuk, 45'ten fazla sıcak mezesi var. Gülhan Kaya "Avokadolu karides, pancarlı kısır, ıspanaklı rulo, sıcak humus, isli ahtapot ızgarayı mutlaka deneyin. Bu mezeler yüzünüzü güldürecek" diyor. (0312) 447 12 00

4) İŞİN UZMANI

Tuşba Uzman Mezeci, İstanbul

1959'dan bu yana Kurtuluş'ta... Günde yaklaşık 50 çeşide ulaşıyor. Köz patlıcan, çerkestavuğu, muhammara, kabaklı tuşba spesiyali en çok tercih edilenler... Çağdaş Ertuna ise topik ve midye dolmayı tavsiye ediyor. (0212) 247 13 42

5) ARDA TÜRKMEN'DEN...

Mükellef Karaköy, İstanbul

Ünlü şef Arda Türkmen'in işletmesi... Mukellefevde.com adresi üzerinden tüm İstanbul'a servis yapıyorlar. Gülhan Kaya, merzane, asma yaprağında şaşlık, mükellef beğendi ve atom kokoreci tavsiye ediyor. (0212) 252 86 36

6) MUTLAKA DENEYİN

Yağlı Kaşık, İstanbul

Beyoğlu Şehir Meyhanesi'nin paket servis markası... yaglikasik.com adresinden sipariş verebilirsiniz. Tahinli, cevizli köz patlıcan, isli süzme yoğurtlu semizotu, mozarellalı rulo mutlaka denenmesi gereken lezzetleri arasında. (0554) 5182923

7) KAYSERİ MANTISI ÜNLÜ

Suriçi Balat Meze, İstanbul

Humus, cercerun, öççe (Antakya mücveri), babagannuş gibi geleneksel mezeleriyle öne çıkıyor. Kemik suyuyla pişirilmiş Kayseri tepsi mantısı da gözde. Mehmet Yaşin'in tercihi. (0554) 167 70 06

8) MÜZİK EŞLİĞİNDE!

Akın Balık Evde, İstanbul

Pancar salatası, lakerda, tabule, cevizli kabak gibi bol çeşit mezeyle birlikte Spotify'daki Akın Balık çalma listesini de sunuyor. WhatsApp'ın yanı sıra Yemeksepeti ve GetirYemek uygulamaları üzerinden sipariş verebilirsiniz. (0532) 565 25 46

9) 100'DEN FAZLA ÇEŞİT

Bay Nihat, Cunda Adası, Balıkesir

Cunda Adası'ndaki favori lezzet duraklarından... 100'ün üzerinde soğuk ve sıcak meze sunuyor. Kılıçbalığı pastırma, karidesli akkız, ot mücver ve safran soslu sübye gözde olanlardan... Gülhan Kaya'nın favorilerinden... (0266) 327 10 63

10) EV YEMEKLERİ DE VAR

Balmumu Dükkan Lokanta, İzmir

Ev yemekleri, sakatat, deniz ürünleri ve lezzetli mezeleriyle tanınıyor. Kuru et, marine sardalya ve hamsi, soslu ahtapot, lakerda en gözde mezeler arasında. (0232) 421 20 24

En çok mezeleri özleyenlere...

Santorini, İstanbul, Yunan, Fava, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin En çok mezeleri özleyenlere... - Son Dakika Magazin


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