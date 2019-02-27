Son Dakika Haberleri: En Gözde Mamülü Oldu

En Gözde Mamülü Oldu

1 saat önce

BABA mesleği fırıncılığı 35 yıldır sürdüren Gökhan Çakır (49), vitrinindeki çeşitliliği artırmak için çalışmalara başladı.

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BABA mesleği fırıncılığı 35 yıldır sürdüren Gökhan Çakır (49), vitrinindeki çeşitliliği artırmak için çalışmalara başladı. 20'ye yakın çeşit ekmek üreten Çakır, 2015 yılında Almanya'nın Münih kentinde bir gıda fuarına katıldı. Katılımcı firmaların birindeki Brezel simidi Çakır'ın ilgisini çekti. Malzemelerin tamamını Almanya'dan getirerek pazar günleri Brezel simidi üretmeye başlayan Çakır, farklı bir tat olduğu için ekmeğin gün geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladığını söyledi.

HAFİF TUZLU VE GEVREK

Çakır, köy ekmeği, siyez, kara buğday ekmeği, kara kılçık buğday ekmeği gibi çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Yaptığımız simitler Türk halkı tarafından da sevildi. Bu ürünün özelliği hafif tuzlu oluşu ve gevrek oluşu. Tarihçesine gelince ise İtalyan bir rahibin duaları öğrenen çocuklara hediye olarak verdiği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Aranan bir mamül haline geldiğini dile getiren Çakır, "Özellikle yurt dışında çalışıp Türkiye'ye kesin dönüş yapan müşterilerimiz arar hale geldi. Pazar günleri sipariş üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:45 

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