"En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Gaziantep'te hayata geçirildi - Son Dakika

"En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Gaziantep'te hayata geçirildi

19.10.2020 16:15

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Gaziantep'te hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" Gaziantep'te hayata geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde proje bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile topyekün bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplum olarak herkese, özellikle annelere büyük görev düştüğünü belirten Gül, "Hepimize o kadar yakın ki hiçbirimiz, 'asla benim çocuğum yakınım bu işe bulaşmaz' diyemeyiz. Toplumda bu sıkıntı devam ettiği müddetçe hepimiz aynı ölçüde risk altındayız. Bunun için de topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. Polisiye tedbirler anlamında yapılması gereken işler yapılıyor. Ama polisiye tedbirlerin ötesinde koruyucu ve önleyici tedbirler almak, duyarlılık oluşturmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suç işlenmeden önceki dönemde aileye önemli görev düştüğünü ve ailenin güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Burada da İçişleri Bakanlığımızın bu son projesiyle annelerin eğitilmesi, annelerin duyarlı hale getirilmesi isteniyor. 'UYUMA' projesinin herkesin telefonuna yüklemesi gerekiyor. Bu çok kolaylaştırıcı ve direk uzmanını bulma anlamında önemli bir çalışma. Bunu hem telefonlarınıza indirin hem de çevrenizdeki insanlara tavsiye edin. Bu sorun hepimizin sorunu. Şehrimizin, ülkemizin sorunu. Bireysel anlamda da hepimizin sorunu. Uyuşturucunun nereden alışkanlık haline geldiğine bakıldığında arkadaş çevresi dikkat çekiyor. Sadece kendi çocuğunuzu koruyarak meseleyi çözemezsiniz, komşunun çocuğunu da arkadaşlarını da korumak durumundasınız."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Fatih Tamer ile eğitimci, sosyal çalışmacı, gönüllü çalışanlardan oluşan görevliler katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Narkotik, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi' Gaziantep'te hayata geçirildi - Son Dakika

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