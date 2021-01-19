En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor - Son Dakika

En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor

19.01.2021 18:27

En şanslı geyikler.

En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor

Uludağ Üniversitesi Ormanları'nda Veteriner Fakültesi uzmanlarının bakımlarını yaptığı kızıl geyikler, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü ekiplerince özel yemle beslendi

2020 baharında dünyaya gelen yavru geyikler ilk kez karla tanışırken, karınlarını doyuran 42 geyik drone ile görüntülendi

BURSA - Uludağ Üniversitesi'nin Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alanda özel olarak bakılan 42 geyik, "karda yiyecek sıkıntı yaşamasınlar" diye Milli Parklar ekiplerince özel yemlerle beslendi. Veteriner Fakültesi uzmanlarının bakımlarını yaptığı geyikler arasındaki 3 yavru geyik ise karla ilk kez tanışmanın sevincini yaşadı. 72 hektarlık alanda doğal olarak yaşamlarını sürdüren geyikler karla kaplı ormanda drone ile havadan görüntülendi.

Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Kızılgeyik yerleştirme sahasındaki geyikler özel olarak besleniyor. Kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan geyiklere her gün düzenli olarak kuru yonca besi yemi ve benzeri gıda takviyeleri yapılıyor.

Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nün Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 72 hektarlık kızıl geyik yerleştirme sahasında 20 erişkin dişi, 19 erişkin erkek ve 3 adet yavru olmak üzere 42 geyik bulunuyor. Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yem bulmakta zorluk çeken geyikler özel olarak besleniyor. Geyiklere kuru yonca, besi yemi ve benzeri gıdalar her gün düzenli olarak veriliyor.

Bursa Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, "Bölge müdürlüğümüz ile Uludağ Üniversitesi arasında 2004 yılında imzalanan protokol ile üniversitemiz yerleşkesinde 71 hektarlık bir alan içerisinde 2021 envanter sonucuna göre 20 erişkin dişi, 19 erişkin erkek ve 3 adet yavru olmak üzere 42 geyik bulunuyor. Doğadaki yaralı geyiklerin tedavi edilmesi ve rehabilitasyon yapılması ve tekrar doğaya salınması amacıyla söz konusu alan oluşturuldu. 40'tan fazla geyik de rehabilite edilerek doğaya salındı. Burada yaptığımız çalışmada kış şartlarına rahat geçirmeleri ve doğadaki besin sıkıntısı çekmelerini en aza indirmeye çalışıyoruz. 2020 - 2021 sezonunda şu an kadar 8 tonun üzerinde yem verildi" dedi.

Kütahya ilinden başlayıp İnegöl'e uzanan orman yangınındaki doğal yaşamı tekrar kazanmak için geyiklerin oraya salımının yapıldığını dile getiren Şencan, "Bir kısmı da yurdumuzda doğal felaket yaşanan yerlerine popülasyonu arttırmak için buralara gönderildi" ifadelerini kullandı.

En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor
En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor
En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor
En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor

Uludağ Üniversitesi, Milli Parklar, Üniversite, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı         
19:31
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu         
18:43
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz         
18:23
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti         
17:27
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 19:39:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En şanslı geyikler... Üniversite bakıyor, milli parklar besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei