Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

47 dakika önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 93 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremde can kaybı, yaralanma veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, tsunami alarmı da verilmedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Açe, Güncel
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