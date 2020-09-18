Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 891 artarak 236 bin 519'a yükseldi.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 114 artışla 9 bin 336'ya, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 88 artışla 170 bin 774'e ulaştı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 59 bin 840'a, Doğu Cava'da 39 bin 993'e, Bali'de 7 bin 543'e ve Açe'de 3 bin 352'ye çıktı.

Bu arada Kovid-19 ile Mücadele Timi, ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin 45 yaş üstü olduğunu açıkladı.

Malezya'da 95 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının bugün 95 artarak 10 bin 147'ye, aktif vakaların ise 755'e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 14 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 264'e çıktı.

Son 24 saatte bir kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesi üzerine virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 129 oldu.

Son vakaların 90'ı Sabah eyaletinde tespit edilirken diğer vakalar da Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldü.

Osaka'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 572 artarak 78 bin 894'e, ölü sayısı 9 artışla 1512'ye yükseldi.

Son bir günde yeni 220 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde vaka sayısı 23 bin 828'e ulaştı.

Vaka sayıları, Osaka'da 9 bin 920'ye, Kanagawa'da 6 bin 254'e, Aiçi'de 5 bin 51'e, Fukuoka'da 49 bin 987'ye, Saitama'da 4 bin 391'e, Çiba'da 3 bin 542'ye, Hyogo'da 2 bin 540'a, Okinawa'da 2 bin 322'ye, Hokkaido'da 1927'ye, Kyoto'da 1664'e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 174 kişiye virüs testi yapılırken, yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 170'e çıktı.