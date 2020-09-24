- Enduro motosikletlerinin nefes kesen yarışları

Araç lastikleri, kütük ve kayaların üzerinden geçen sporcular, enduro severlere seyir zevki yüksek mücadeleler izletti

ANTALYA - Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışlar, Kındılçeşme sahilindeki plaj etabıyla başladı.Bu yılki yarışlara 17 ülkeden 170 sporcunun katıldığı plaj etabında sporcular, yapay tepeleri aşarak suyun içinden geçmeye çalıştı.

Araç lastikleri, kütük ve kayaların üzerinden geçen sporcular, enduro severlere seyir zevki yüksek mücadeleler izletti. Etabı geçmekte zorlanırken kontrollerinden çıkan motosikletleri devrilen bazı sporcular, güç anlar yaşadı. Birçok sporcunun motosikletlerini kaldırmasına, parkurdaki görevliler yardım etti. Pandemi nedeniyle her türlü tedbirin alındığı yarışların plaj etabı, 15 dakika artı 1 tur üzerinden yapıldı. Sporcular en iyi dereceyi yaparak kürsüye çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, yarışların Kemer'e büyük katkısı olduğunu söyledi. Yarışlara pandemi nedeniyle bazı sporcuların katılmadığını belirten Başkan Topaloğlu, "Bu yıl pandemi nedeniyle birçok organizasyonlar yapılmadı. Ama biz yine de tüm önlemlerimizi alarak yarışlara tüm desteğimizi verdik. Belediye olarak her türlü desteği verdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışlara büyük bir seyirci desteği olmasına rağmen pandemi nedeniyle güvenlik güçleri tarafından yarış alanından çıkarıldı.

Deniz seviyesinde başlayıp 4 gün boyunca orman, sky race ve dağ etaplarıyla sürecek organizasyon, 26 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak. Pandemi nedeniyle ödül töreninin yapılmadığı yarışların ilk gününde İngiliz Billy Bolt birinci oldu. İspanyol Mario Roman ikinciliği elde ederken Güney Afrikalı Wade Young üçüncü oldu. Yarışları Yeşilçamın efsane oyuncularından Coşkun Göğen de izledi.

Yarışlar, yarınki 42 kilometrelik orman etabıyla devam edecek.