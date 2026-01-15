Enerji Adaletsizliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Enerji Adaletsizliği Vurgusu

15.01.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, dünya genelinde 700 milyon insanın elektriksiz olduğunu belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada bugün 700 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Dünyada 2 milyar nüfusun üzerinde insanın geleneksel pişirme yöntemleriyle hala enerjisini sağladığını görüyoruz. Aslında dünyada adaletsiz bir enerji dağılımı var, birçok alanda olduğu gibi" dedi.

Rize'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ayder Forumu, ' Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığıyla başladı. Organizasyona; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, belediye başkanları, kurum amirleri, yerli-yabancı basın mensupları ve uluslararası temsilciler katıldı.

Burada konuşan Bakan Bayraktar, "Enerjinin aslında çatışmaların kaynağı olduğu dünyada ama böyle olmaması gerektiği, enerjinin adaletin de bir parçası olması gerektiği, enerjinin de adaletli dağıtılması gerektiğine dair değerlendirmeler oldu. Ama gelin dünyaya şöyle bir bakalım. Dünyada bugün 700 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Şimdi sizlere soruyorum; elektriksiz bir dünya, elektriksiz bir 24 saati bir düşünün. Bir ömrü düşünün, bir hayatı düşünün. Dünyada 2 milyar nüfusun üzerinde insanın geleneksel pişirme yöntemleriyle hala enerjisini sağladığını görüyoruz. Aslında dünyada adaletsiz bir enerji dağılımı var, birçok alanda olduğu gibi" diye konuştu.

'ELEKTRİK TALEBİ ARTIYOR'

Dünyada ülkelerin enerji güvenliği sağlama noktasında çalışmalar içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Jeopolitik anlamda çok zor, çok sınamalarla bir arada olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. ve böyle bir dönemde dünyada bütün ülkeler bir konuya odaklanmış durumda. Herkes, her ülke, ülkelerinin ekonomisi için, ülkelerinin büyümesi için enerjiyi kesintisiz bir şekilde, enerji güvenliğini sağlama noktasında büyük bir gayretin içerisinde. Enerji zengini ülkeler, enerjilerini satabilecekleri piyasaları, o piyasaların ayakta durmasını, o piyasalara ulaşacak güzergahların -lojistik anlamında söylüyorum- güvenliğinin çok fazla şekilde farkındalar ve bu konuya odaklanmış durumdalar. Şimdi böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Nereye doğru gidiyor bu dünya? Bu jeopolitik gerilmelerin, jeopolitik çatışmaların daha da yoğunlaştığı bir noktaya gidiyor. Hepiniz her gün yaşıyoruz bunu. Ama başka bir şeye gidiyor. Dünyada çok muazzam ölçüde bir elektrikleşmeye gidiyoruz. Bildiğimiz her alanda özellikle elektrik talebinin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bugün değerli Genel Başkan Yardımcımız da diğer konuşmacılar da ifade ettiler. Bir dijitalleşme fenomeni var dünyada. Her şey elektrikleşiyor, her şey dijital hale geliyor ve elektrik talebi artıyor" dedi.

'SAKARYA GAZ SAHASI'NDAKİ ÜRETİMİMİZ 2 KATINA ÇIKACAK'

Türkiye'nin hedeflerinden bahseden Bakan Bayraktar, "Bizim enerjiyle alakalı ajandamızda 3 tane temel çözülmesi gereken konu var. Bunlardan bir tanesi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan talep. Türkiye son 20 yılda elektrik ve doğal gaz talebi üç kat artmış bir ülke. Önümüzdeki sürece baktığımızda, işte o biraz önce saydığım vesilelerle Türkiye'nin 2050'li yıllarda, önümüzdeki 30 yılda elektrik talebi en az üç kat artacak. Türkiye'de biz sadece 5 ilde olan doğal gazı Türkiye'deki bütün hanelere götürecek bir programla yola çıktık ve bugün 81 ilde, 950 yerleşim yerinde, Rize'nin birçok yerinde doğal gaz kullanır hale geldik. İkinci husus; Türkiye mutlak suretle petrol ve doğal gazını arayan, bulan, Türkiye'de ve yurt dışında arayan, bulan bir ülke olacak. Bu konuda özellikle 2016 yılından sonra Türkiye önemli bir strateji değişikliğine gitti. Akdeniz'de ve Karadeniz'de kararlı, ısrarlı, inançlı bir şekilde arama yapmak üzere kendi gemilerini almaya başladı. Kendi insanımızla, kendi ekipmanımızla biz Akdeniz'de ve Karadeniz'de aramalara başladık. Bugün Türkiye gemi filomuza katılan son iki gemiyle beraber dünyada derin deniz filosu olarak dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldi. 2026'da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 2 katına çıkacak. Osmangazi üretim platformumuzla artık 8 milyon haneye yetecek doğal gazı kendimiz üretmiş olacağız" diye konuştu.

'ARTIK DAĞLARDA 3 BİN 600 TANE GENCİMİZ ÇALIŞIYOR'

Terörsüz Türkiye'nin ekonomik ve sosyal etkisine değinen Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye bağlamında bugün çok daha önemli. Ben zaman zaman bunu ifade ediyorum. Terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını biz orada göstermiş olduk. Terörden bölge arınınca, on yıllarca terörle mücadele ettiğimiz o bölge terörden arınınca biz oraya mühendislerimizi, ekipmanlarımızı gönderip, o dağlarda o petrolü, milyonlarca yıldır orada duran o petrolü çıkarmak, üretmek ve ekonomimize katmak nasip oldu. Dolayısıyla terörsüz bölgeye geçtiğimizde, Türkiye terörden tamamıyla kurtulduğunda ne kadar önemli bir ekonomik ve sosyal etkisi olacağını da bir parça göstermiş oldu. Çünkü Gabar'da, Şırnak'ta artık dağlarda 3 bin 600 tane gencimiz çalışıyor. Yüzde 80'i o bölgeden, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şırnak'ın çocukları. Dolayısıyla bu önemli projeyle birlikte hem ekonomik katkısı hem çok önemli bir sosyal etkisiyle beraber Türkiye petrol ve gazda önemli bir aşamaya geldi" dedi.

'İNŞALLAH HİDROKARBON KAYNAĞINI ARAYACAĞIZ'

Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacağını söyleyen Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de altı tane yeni sondaj yapacağız. Keşif amaçlı yeni lokasyonlarda. Bunlardan bir tanesi, şu anda içinde bulunduğumuz Rize sınırları içerisinde, denizde Çayeli açıklarında yapmayı düşündüğümüz bir sondaj. Şimdi herkes benden onu bekliyor. Aslında müjde bekliyorlar ama benim tarzımı bilenler bilir; biz sondaj yapmadan bir şey açıklamıyoruz. Bazı hocalar çıkıyor, 'Efendim petrolü bulduk' diyor, keşke o kadar kolay olsaydı. Ama bizim Çayeli açıklarında kazmayı düşündüğümüz lokasyonun yerini aşağı yukarı tespit etmiş durumdayız. Tabii sismik çalışmalardan aldığımız veri, onları değerlendirdikten sonra yaklaşık bin 500 metre su derinliği var. Ondan sonra da 2 bin 500 ila 3 bin metre daha deniz tabanından sonra kazıp, 4 bin ila 4 bin 500 metrede olduğunu düşündüğümüz inşallah hidrokarbon kaynağını arayacağız. ve 2026 bizim bu sondajı yapacağımız yıl olacak" diye konuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU: BU FORUM ÇOK ÖNEMLİ

Forumun önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Enerji, bugün çok stratejik bir konu. Esasında sanayi devrimiyle beraber 1900, 1800'lerin sonundan itibaren enerji ülkelerin olmazsa olmaz ihtiyacı haline geldi. Bugün hepimiz enerjiden bahsediyoruz. Temiz enerjiden bahsediyoruz. Ama biz sağlıkçılar olarak ve medeniyet olarak, önce insan diyen tarafın etik enerjiyi de dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Temiz enerjiyi hep dile getiriyoruz ama aynı zamanda etik enerji de olması gerekir. İnsanları; enerjiyi elde etmek için yok edecek, çatıştıracak veya sömürecek bir sistemi kullanmamamız gerektiğini bizim haricimizdeki bazı medeniyetlere, ülkelere öğretmemiz de gerekir. Onun için bu forum çok önemli. Enerjisi yüksek bir memleket buralar. Artı biz Sağlık Bakanlığı olarak Samsun'da, Ordu'da, Trabzon'da şehir hastaneleri inşaatını bitiriyoruz. Rize'de 1053 yataklı şehir hastanemizi de bitiriyoruz. Bu bölge, enerjiye çok ihtiyacı olan bir bölge. Onun için bu enerjisini de bu bölgede nasıl elde ederiz sorusunun cevabının, sizin himayenizde başarılacağına eminim" dedi. Program katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilip, aile fotoğrafıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji Adaletsizliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Bursa’da ahşap palet fabrikasında yangın paniği Bursa'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid’de ayrılık 40 milyon euroya satıldı Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
ABB’ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı ABB'ye yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:54:23. #7.11#
SON DAKİKA: Enerji Adaletsizliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.