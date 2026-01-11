Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri\'de

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı kentteki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ile Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Kasapoğlu, "Sadece engelli bireylerimizi ve onların özverili ailelerini ilgilendiren bir konu değil. 86 milyonun konusu. İşte biz bu bölge toplantılarını bu anlayışı güçlü daha güçlü hale getirmek için yapıyoruz. Sahadaki gerçekliği bizzat muhataplarından dinlemek için yapıyoruz. Bu toplantıları merkezde var olan ile hayata geçirilen ile yereldeki durumu kıyaslamak, doğru bir şekilde ölçmek ve bu hizmetin yereldeki karşılığını bizzat görmek için yapıyoruz" dedi.

'ENGELLİLİK, BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISIYLA BAKMAYIZORUNLU KILAN BİR ALAN'

Toplantı ile engellilerin durumunu en güçlü şekilde ortaya koymayı amaçladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Buradaki fotoğrafı en güçlü şekilde ortaya koymak. Bugün konuğumuz olan 12 ildeki engelli bireylerimizin hayatını etkileyen her başlığı direkt sahadan dinlemek. Komisyon, parlamento çatısı altında 30 resmi toplantı gerçekleştirdi. Engellilik meselesi tek bir pencereden ele alınacak bir mesele değil. Tek başına bir sosyal politika, sosyal yardım alanı da değil. Tek başına erişilebilirlik de değil. Tek başına bir sağlık sistemi de değil. Engellilik, hayatın her alanında tüm noktalara temas eden, bu nedenle de bütünleşik, bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı zorunlu kılan bir alan. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal ve kültürel hayat, sanat, spor, işte tüm alanlar bizim odağımızda. Özellikle yerel yönetimlerin hizmet yelpazesi çok ama çok kritik" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Komisyonumuza Kayseri'ye yaptıkları ziyaret ve bu program için özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Kayseri Anadolu'nun ortasında dezavantajları olmasına rağmen bir denizi, bir limanı olmamasına rağmen bir sınır şehri olmamasına rağmen başarı hikayesi yazmaya çalışan hatta başarı hikayesi yazan, bugün 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracatı olan ve sürekli Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir" ifadelerini kullandı.