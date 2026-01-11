Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri'de

Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri\'de
11.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, engelli bireylerin sorunlarını ele almak için Kayseri'de istişare toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı kentteki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ile Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Kasapoğlu, "Sadece engelli bireylerimizi ve onların özverili ailelerini ilgilendiren bir konu değil. 86 milyonun konusu. İşte biz bu bölge toplantılarını bu anlayışı güçlü daha güçlü hale getirmek için yapıyoruz. Sahadaki gerçekliği bizzat muhataplarından dinlemek için yapıyoruz. Bu toplantıları merkezde var olan ile hayata geçirilen ile yereldeki durumu kıyaslamak, doğru bir şekilde ölçmek ve bu hizmetin yereldeki karşılığını bizzat görmek için yapıyoruz" dedi.

'ENGELLİLİK, BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISIYLA BAKMAYIZORUNLU KILAN BİR ALAN'

Toplantı ile engellilerin durumunu en güçlü şekilde ortaya koymayı amaçladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Buradaki fotoğrafı en güçlü şekilde ortaya koymak. Bugün konuğumuz olan 12 ildeki engelli bireylerimizin hayatını etkileyen her başlığı direkt sahadan dinlemek. Komisyon, parlamento çatısı altında 30 resmi toplantı gerçekleştirdi. Engellilik meselesi tek bir pencereden ele alınacak bir mesele değil. Tek başına bir sosyal politika, sosyal yardım alanı da değil. Tek başına erişilebilirlik de değil. Tek başına bir sağlık sistemi de değil. Engellilik, hayatın her alanında tüm noktalara temas eden, bu nedenle de bütünleşik, bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı zorunlu kılan bir alan. Eğitim, istihdam, sağlık, ulaşım, erişilebilirlik, sosyal ve kültürel hayat, sanat, spor, işte tüm alanlar bizim odağımızda. Özellikle yerel yönetimlerin hizmet yelpazesi çok ama çok kritik" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Komisyonumuza Kayseri'ye yaptıkları ziyaret ve bu program için özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Kayseri Anadolu'nun ortasında dezavantajları olmasına rağmen bir denizi, bir limanı olmamasına rağmen bir sınır şehri olmamasına rağmen başarı hikayesi yazmaya çalışan hatta başarı hikayesi yazan, bugün 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracatı olan ve sürekli Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kent merkezinin dibinde Tam 15 metre çöktü Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Sezen Aksu karantinaya alındı Sezen Aksu karantinaya alındı

14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:59
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:59:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler İçin TBMM Toplantısı Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.