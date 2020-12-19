Engelli kardeşlere tekerlekli sandalye - Son Dakika

Engelli kardeşlere tekerlekli sandalye
19.12.2020 13:21
Adıyaman'ın Sincik ilçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 3 engelli çocuğu olan aileye 1 adet ortopedik tekerlekli sandalye yapıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 3 engelli çocuğu olan aileye 1 adet ortopedik tekerlekli sandalye yapıldı.
Sincik ilçesine bağlı Şahkolu köyünde ikamet eden Aziz Yücetaş'ın engelli olan çocuklarına Adıyaman Müftülüğü tarafından gönderilen 1 adet ortopedik tekerlekli sandalye Sincik ilçe Müftülüğü Vaizi Azad Akın, Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik, Sincik Müftülüğü Engelli Koordinatörü Hüsnü Yücedağ ve Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin katılımı ile korona virüs tedbirleri alınarak Yücetaş ailesine teslim edildi.
Yücetaş ailesi, müftülük tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeden üç engelli çocuğunun da faydalanacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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