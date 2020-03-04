Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber - Son Dakika
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Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber

7 saat önce

Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haberANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için ödenen evde bakım parası faiziyle geri istenen Rukiye Çelik'e mutlu haber kaymakamlıktan geldi.

Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için ödenen evde bakım parası faiziyle geri istenen Rukiye Çelik'e mutlu haber kaymakamlıktan geldi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in talimatı üzerine hazırlanan hatalı rapor düzeltildi. Kaymakam Yiğit, "Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

Olayı haber alan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit inceleme başlattı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporun hatalı olduğu tespit edildi. Kaymakam Yiğit'in talimatı üzerine Rukiye Çelik ve Ahmet Çelik'in kaldığı eve gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu, hazırlanan rapordaki hataları giderdi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, olayın basına da yansıması sonrası konuyla ilgili bilgi aldığını ve vakit geçirmeden gerekli incelemelerin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Daha önce hazırlanan raporda adı geçen traktör ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda görülen 7 ineğin sayısının ise 1 olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kaymakam Yiğit, "Araçların trafikten, ineklerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğünden düşümleri yapıldı. Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Karara çok sevinen Rukiye Çelik ise yanlış kararın iptal edilmesine sebep olanlara teşekkür etti. Rukiye Çelik, duruma oğlunun da çok sevindiğini ve yüzünün gülmeye başladığını anlattı. Kendilerine yardım için ulaşan hayırseverlere de teşekkür eden Rukiye Çelik, evde bakım parasının geri ödenmesi durumunda yardıma ihtiyaçları olmadığını söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber

Ahmet Çelik, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:20 Kaynak: DHA
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