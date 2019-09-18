Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, bu yıl kamuda hiç engelli istihdamı gerçekleştirilmediğini belirterek, "Engelliler, ivedilikle bu yıl atama istiyor. Engelli kotalarının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasını da istiyoruz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Görme Engelliler Derneği Kastamonu Şubesi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı E KPSS atamalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

İçli, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'ya engellilerin sorunlarını dinlemek ve bu sorunları devlet yetkilileriyle müzakere etmek için geldiğini söyledi.

Çalışma hakkının engellilerin en başta gelen hakları arasında bulunduğunu vurgulayan İçli, "Çalışma hakkını kullanamayan engelli ne eğitsel ne kültürel ne de toplumsal etkinliklere katılma gücünü kendinde bulmaktadır. İstihdam olmadıkça geçim de olmamaktadır. Dolayısıyla insanlar yoksulluk içinde toplumsal yaşamın dışına itilmektedir. O yüzden istihdam hakkı son derece önemli bir haktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de engelliler arasındaki işsizlik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirten İçli, şöyle devam etti:

"Bu konuda Türkiye önemli mesafe katetti çünkü yasalarımızda yüzde 3 özel sektörde, yüzde 4 de kamu sektöründe işçi istihdamı zorunluluğu var. Ayrıca yüzde 3 devlet memurluğu istihdamı zorunluluğu bulunuyor. 2002'den 2012 yılına kadar her kurum kendi sınavını yapıyordu. 2012 yılında EKPSS sistemine geçildi, bu çok faydalı oldu. 2012 yılından bugüne kadar 31 bin engelli, kamu seçme sınavlarına katılarak istihdam edildi. 2002'den 2012 yılına kadar ise 21 bin engelli istihdam edildi."

Son olarak 22 Nisan 2018'de yapılan sınavla engelli ataması gerçekleştirildiğini bildiren İçli, "Bu atamada 2 bin 153 kişinin ataması yapıldı. 2019 yılında istihdam hiç gerçekleşmedi. Engelliler, ivedilikle bu yıl atama istiyor. Engelli kotalarının yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılmasını da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İçli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile istihdam başta olmak üzere engellilerle ilgili birçok konuyu görüşeceklerini anlattı.

Engelliler adına basın açıklamasın okuyan Ercan Köylü ise yüzde 3 olan engelli kontenjanının yüzde 5'e yükseltilmesini ve 10 bin atama gerçekleştirilmesini istediklerini dile getirerek, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 yılı engelli istatistiklerine göre, kamuda 9 bin 379 EKPSS kadrosu boş bulunmaktadır." diye konuştu.