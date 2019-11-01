Engelliler Meclisi, Sönmez'le yola devam

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi olağan genel kurulunda İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.



Koza Salon'da gerçekleştirilen Engelliler Meclisi olağan genel kuruluna Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Engelliler Meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Şevket Orhan, gösterdiği emeklerden dolayı Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ile yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Orhan, "Az evvel İstiklal Marşı'nı okurken bende çok farklı çağrışımlar ortaya çıktı. Türkiye'mizin yakın coğrafyasında kanayan yaraları gördüm, aklımdan geçirdim. Allah'a çok şükür ki ülkemizde savaş yok. Ülkemiz huzur ve mutluluk içinde. ve bizler ayaktayız. Hepimiz Allah muhafaza ülkemizi bir şey olursa perişan oluruz. Yaşama hakkımız elimizden alınır. Özgürlükler elimizden gider. Onun için her Türk Bayrağımıza bakışımızda o bayraktaki kırmızı rengi, bize bu vatanı emanet eden şehitlerimizim kanı olduğunu unutmayalım. Oradaki hilalin bizim bağımsızlığımız ve hür yaşama anlayışımızın olduğunu unutmayalım. Oradaki yıldızında şehitlerimiz olduğunu unutmayalım. Onlara çok borcumuz var. Onlara çok fazla saygı gösterip bolca dua etmeliyiz. Ne mutlu bu ülkedeki bağımsızlığa, ne mutlu göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımıza, ne mutlu bağımsız ülkemize, ne mutlu vatanımıza. İbrahim Sönmez kardeşimin, Engelliler Meclisi çatısı altında bu şehir ve ülke için güzel hizmetler yaptığına inanıyorum. Engelliler Meclisi, Türkiye'ye örnek çalışmalar yapıyor. Bizler de kendileriyle gurur duyuyoruz. Programların dolu dolu geçmesi Bursa Kent Konseyi'nin ve Engelliler Meclisi'nin güzel çalışmalar yaptığını gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar bizleri de motive ediyor. Hep birlikte faydalı işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Yeni seçilecek yönetimi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.



Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 2008'deni beri başkanlığını yürüttüğü Engelliler Meclisi'nde güzel işlere imza attıklarını, güzel arkadaşlıklar oluşturduklarını söyledi. Tüm katılımcılarla büyük bir aile gibi olduklarını belirten Sönmez, tüm faaliyetlerin yüksek katılımla yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından oylamanın açık yapılmasına karar verildiği seçimlere geçildi. Mevcut başkan İbrahim Sönmez tekrar başkanlığa seçildi.İbrahim Sönmez başkanlığındaki yeni yönetimde İsmail Taş, Mecbure Güneri, Özgür Fehmi Havados, Yunus Küçükkaraca, Feryal Önen, İpek Öztürk, Gülcan Kahya, Recep Can, Gülşah Güler, Harun Tunç, Sema Armağan, Alihan Çetinkaya asıl listede yer alırken, Mustafa Çoban, Murat Çetin, Ferah Köse, Berna Yılmaz, Serap Vural Saygı, Cüneyt Koyun, Serdar Tetik, Kıymet Bilgici, Yusuf Oranlı, Remziye Mutaf, Fatma Alper ve Şükrü Taşçı yedek listede yer aldı. - BURSA