Engelliler Satranç Hakemliği Kokartı Aldı
1 saat önce
Karaman'da, engelli vatandaşlara Satranç Hakemlik Kokartı verildi.
Karaman
'da, engelli vatandaşlara Satranç Hakemlik Kokartı verildi. Kent Konseyi
Başkanı Ali Konukseven, Engelli Dinlenme Evi'nde düzenlenen programda, Karaman Kent Konseyi, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman Satranç İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile engelli vatandaşlara Satranç Hakemlik Kokartı verildiğini söyledi.
Yapılan bu çalışmanın Türkiye
'de bir ilk olduğunu ifade eden Konukseven, şunları kaydetti:
"Bizler engelli vatandaşlarımızın her alanda başarılı olacaklarını inanan bir toplumuz, bunun verdiği güvenle birlikle Kent Konseyimizin Engelli Meclisi'ni bu zamana kadar olan projeleri, halkımız ve halkımızın temsilcileri tarafından takdir ile karşılanmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir önemli teşekkürü ise engelli vatandaşlarımıza borçluyuz çünkü onların elde ettiği başarılar çok önemlidir. Satranç branşında hakemlik kokartına sahip olan engelli vatandaşlarımızı kutluyor başarılarının devamını diliyorum."
Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara satranç hakemlik kokart belgeleri dağıtıldı.
Törene, Gençlik Spor il Müdürü Ali Osman Bebek
, Satranç İl Temsilcisi Mustafa Eroğlu
ve davetliler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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