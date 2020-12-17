Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi

17.12.2020 15:21

Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılay Cizre Şubesi iş birliği ile 177 öğrencinin eğitim gördüğü Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine kışlık mont, giysi ve oyuncak gönderildi.

Engelsiz Yaşam Vakfı ve Türk Kızılay Cizre Şubesi iş birliği ile 177 öğrencinin eğitim gördüğü Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine kışlık mont, giysi ve oyuncak gönderildi.

Vakfın Etiler'deki merkezinde düzenlenen programa, Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atila Kaplakarslan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ve sanatçılar Aslı Hünel, Coşkun Sabah ve Tamer Karadağlı katıldı.

Kaplakarslan burada yaptığı konuşmada, Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen yardıma destek sunan Türk Kızılaya ve sanatçılara teşekkür etti.

Kaplakarslan, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yardım faaliyetlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz elimizden geldiğince yardımlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Kızılay'la birlikte ve çevrim içi müzayedede elde edilen gelirlerle inşallah yılbaşında çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Tan da Engelsiz Yaşam Vakfı'yla yıllardır çalışmalar sürdürdüklerini ve Cizre Deniz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrencilerin mutluluğunu paylaşmaktan ötürü sevinçli olduklarını belirtti.

Yardım kampanyasına destek sunan sanatçılardan Coşkun Sabah da Cizre'ye gönderilen eşyaların kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu, Engelsiz Yaşam Vakfı'na her zaman destek olmaya çalışacağını kaydetti.

Vakıf aracılığıyla yapılan yardımların her zaman doğru yerlere gittiğine emin olduğunu ifade eden Sabah, sanat camiasına da destek çağrısında bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen müzayedeye katkı sunan sanatçılardan Hünel de koronavirüs döneminde insanların birbirine ne kadar ihtiyaç duyduğunun anlaşıldığının altını çizerek, "İyilik bulaşıcıdır. İyilik yapmaktan korkmayın. Özellikle pandemi döneminde hepimiz zorlu bir süreç içindeyiz. Bence birlik olma ve farkındalık zamanı. Dünyevi şeylerden ziyade insani değerleri fark ettiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bencil değil de herkesi düşünen bir davranış içinde olmayız." diye konuştu.

Oyuncu Tamer Karadağlı da Engelsiz Yaşam Vakfı'nın tüm kampanyalarına gönülden güvendiğini ve yardımların doğru yerlere gittiğine emin olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle vakıf tarafından müzayedeci Uğur Batur tarafından satışa sunulan antika ve ikinci el eşyalardan elde edilen gelirle hazırlanan yardım paketleri Cizre'ye doğru yola çıktı.

Yardımlar öğrencilere Türk Kızılay tarafından ulaştırılacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi
Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi
Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi
Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi

Engelsiz Yaşam Vakfı, Rehabilitasyon, Kızılay, Cizre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Vakfı, Cizre'deki rehabilitasyon merkezine yardım paketleri gönderdi - Son Dakika


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