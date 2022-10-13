Engin Altay: Polisin Bir Asılsız İhbar ile Sözcü Gazetesi Muhabirinin Evini Koçbaşı ile Kırması, Hepimizin Düşünmesi Gereken Bir Haldir - Son Dakika
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Engin Altay: Polisin Bir Asılsız İhbar ile Sözcü Gazetesi Muhabirinin Evini Koçbaşı ile Kırması, Hepimizin Düşünmesi Gereken Bir Haldir

13.10.2022 17:17

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘sansür yasası’ teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, Sözcü gazetesi muhabiri Sayime Başçı’nın evine polisin koçbaşı ile düzenlediği baskını eleştirdi. Altay, “Polisin, hele de daha bu yasa çıkmadan bir asılsız ihbar ile Sözcü gazetesi muhabirinin evini gece yarısı koçbaşı ile kırması, Emniyet teşkilatının bulunduğu durum bakımından da hepimizin düşünmesi gereken bir haldir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'sansür yasası' teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, Sözcü gazetesi muhabiri Sayime Başçı'nın evine polisin koçbaşı ile düzenlediği baskını eleştirdi. Altay, "Polisin, hele de daha bu yasa çıkmadan bir asılsız ihbar ile Sözcü gazetesi muhabirinin evini gece yarısı koçbaşı ile kırması, Emniyet teşkilatının bulunduğu durum bakımından da hepimizin düşünmesi gereken bir haldir" dedi.

Engin Altay, kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, Sözcü gazetesi muhabiri Sayime Başçı'nın evine polislerin yaptığı baskını hatırlattı ve teklifi eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

"Kahraman polisimizin iki şeyden kaçınması lazım. Kahraman polisimizin, kanunsuz emirden kaçınması lazım. Bir de kahraman polisimizin, asılsız ihbarlara karşı son derece hassas ve temkinli olması lazım. 12 Ekim 2022, saat 22: 00, İstanbul Şişli; Sözcü gazetesi muhabiri Sayime Başçı'nın evine polis, asılsız bir ihbar sebebiyle gazeteci Saime Başçı da Adana'dayken koçbaşı ile kapı kırılıyor. Komşular uyarıyor, 'Burada bir gazeteci oturuyor; tanıdık, bildik biri' diyor polisimize. Buna rağmen koçbaşı ile kırılıyor. Neymiş? Canlı bomba ihbarı. Ey Emniyet Genel Müdürlüğü, ey İçişleri Bakanlığı, keşke bu canlı bombaları 10 Ekim 2015'te Ankara'da yakalasaydın be kardeşim. Ankara Garı'nda yakalasaydın. Orada koç başı ile kırılan, Saime Başçı'nın kapısı değil sadece. Orada kırılan masumiyet, insanlık.

Polisin, hele de daha bu yasa çıkmadan, bir asılsız ihbar ile Sözcü gazetesi muhabirinin evini gece yarısı koçbaşı ile kırması, Emniyet teşkilatının bulunduğu durum bakımından da hepimizin düşünmesi gereken bir haldir."

MHP grubunun gazeteci Başçı'nın evine hakim kararıyla girildiği yönündeki itirazına Altay, "Hakim kararı filan yok. Asılsız ihbar" diye yanıt verdi. Altay "Yani polis denilince birileri hopluyor. Buralardan hamaset yaparak kimseye bir şey de çıkmaz. Kahraman polisimiz, kimin ne yaptığını da biliyor kendisiyle ilgili" diye konuştu. Altay, CHP'nin 3600 ek gösterge ve polislerle ilgili düzenlemelere verdiği desteği hatırlattı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Altay, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Altay: Polisin Bir Asılsız İhbar ile Sözcü Gazetesi Muhabirinin Evini Koçbaşı ile Kırması, Hepimizin Düşünmesi Gereken Bir Haldir - Son Dakika

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