Enkaz altında kalan mühendis 19 saattir aranıyor

GAZİANTEP'te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları 19 saattir sürüyor.

Olay dün öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde inşası devam eden ve yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden olan göçük sırasında inşaata olan mühendis Korkut Küçükcan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altındaki Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışma gece boyunca sürdü. Tonlarca ağırlığındaki tahta parçalarının çıkarılması için yaklaşık kurtarma ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 19 saattir süren 250 kişinin katıldığı çalışmalara rağmen sonuç alınamazken, Küçükcan'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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