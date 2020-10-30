Enver Altaylı'nın yayın yasağı talebi mahkemeden döndü - Son Dakika

Enver Altaylı'nın yayın yasağı talebi mahkemeden döndü

30.10.2020 15:49
Enver Altaylı'nın yayın yasağı talebi mahkemeden döndü, System.String[]

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Altaylı ve Mehmet Barıner, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davanın tek tutuksuz sanığı Seda Chamatzoglou ise mahkeme salonunda bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Başkan Sarıdoğan, sanıklardan Mehmet Can Yılmaz'ın dosyasının ara celsede tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedildiğini açıkladı. Böylece sanık sayısı üçe düştü.

Başkan Sarıdoğan, önceki celse savunmasını tamamlayan Altaylı'nın çapraz sorgusuna geçileceğini söyledi.

Bunun üzerine Altaylı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkeme heyetinin iddianamedeki tespitlere ilişkin sorularına şimdilik cevap vermeyeceğini, beyanının mahkeme huzurunda alınmasını talep etti.

Yargılandığı dosyaya ilişkin basında asılsız haberlerin yer aldığını öne süren Altaylı, "Dava dosyasına ilişkin her gün basında sayfa sayfa haberler yayımlanıyor. Her seferinde masumiyet karinesi zedeleniyor, bu nedenle yayınlara yasak getirilmesini istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Barıner de yaklaşık üç yıldır tutuklu olduğunu, uygun olmayan cezaevi koşullarında tutulduğunu iddia etti.

Barıner de Altaylı gibi basına yayın yasağı getirilerek davaya ilişkin haberlerin yayımlanmasının önüne geçilmesini istedi.

Sanık ve avukatları ile duruşma savcısının talebini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanık ve avukatlarının yayın yasağı taleplerini reddetti.

Sanık avukatlarının, gazeteciler Abdulkadir Selvi ve Nedim Şener'e ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına yönelik talebin değerlendirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.

İddianame

İddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.

İddianamede, Altaylı'ya "terör örgütü yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk", Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yöneltiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Barıner'in de 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapsi isteniyor.

Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile hareket ettiği kaydedilen iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Enver Altaylı, Mahkeme, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enver Altaylı'nın yayın yasağı talebi mahkemeden döndü - Son Dakika


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