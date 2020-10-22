Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız - Son Dakika

Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

22.10.2020 10:13
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin, 5 haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ kanat oyuncusu Enver Cenk Şahin, 5 haftadır galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Şahin, "Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız" dedi. Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma ve çabukluk hareketleri ile kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. İdman öncesinde Gaziantep FK'lı futbolculardan Enver Cenk Şahin ve Nouha Dicko basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU HAFTA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ "Enver Cenk Şahin, galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, oyun anlamında kendilerinden memnun olduğunu söyledi.Şahin, "Ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynamamız bizim için dezavantaj oldu. Ama sonrasında mağlup olmamakla beraber galibiyet de alamadık. Küçük detaylarla kaybettiğimiz puanlar da oldu. Oyun ve mücadele anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Son maçta 9 kişi kalmamıza rağmen takım içinde iyi bir mücadele vardı. 9 kişi ile 1 puan aldığımız için mutluyum. Sahaya galibiyet almak için çıkacağız. Şeytanın bacağını bu hafta kıracağız diyelim" ifadelerini kullandı.Forma buldukça performansının daha iyi olacağını ve kendisini daha iyi hissedeceğini kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, geçen senenin çok iç açıcı bir sezon olmadığını ancak bu sezon performans olarak daha ileri gideceğini vurguladı."PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"Gaziantep FK'nın yeni transferi Nouha Dicko ise 6 ay sahalardan uzak kaldığı için performansından memnun olmadığını söyledi.

Takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Malili forvet, 5 haftanın ardından galibiyet almak istediklerini belirtti. Takıma adapte sorunu yaşamadığını anlatan Dicko, "Umarım bu hafta galibiyet alırız. Bunun için çalışıyoruz. Geçen hafta aldığımız 1 puan hemen hemen bir galibiyet gibi gözükmeli bizim için. Gol olana kadar 2 kişi eksiktik. Eksik olmasak skor daha farklı olurdu. Tüm arkadaşlarım karakterini gösterdi. Ben daha uzun bir süreç bekliyordum ama takıma adapte olmam uzun sürmedi. Şehri çok beğendim. İyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takımız. Umarım galibiyetler alarak devam ederiz. 6 ay sonra ilk defa maç oynadım. Performansımdan memnun değilim ama çalışarak daha iyi olacağım. Adaptasyon sürecinden sonra herkese daha iyi bir futbol seyrettireceğim" diye konuştu.


Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız

Enver Cenk Şahin, Gaziantep, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Son Dakika! Hatay'da, 23 yıldır aranan PKK'nın sözde Amanoslar sorumlusu terörist Hüseyin Acar öldürüldü Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Müzik duyunca oynamadan duramıyor, trafik cezası kesilirken bile göbek atıyor Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu
Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor Ünlü oyuncu Natalie Portman, arkadaşlarıyla birlikte kadın futbol takımı kuruyor         
10:50
Brezilya Aile Bakanı, eski Başakşehirli Robinho'ya patladı: İstismarcı adam derhal hapse girmeli Brezilya Aile Bakanı, eski Başakşehirli Robinho'ya patladı: İstismarcı adam derhal hapse girmeli         
10:36
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi         
09:32
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
10 havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık 10 havalimanı uluslararası giriş-çıkışlara açık "daimi hava hudut kapısı" ilan edildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım         
00:12
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enver Cenk Şahin: Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei