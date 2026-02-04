Epstein\'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Jeffrey Epstein skandalının merkezindeki isimlerden biri olan Ghislaine Maxwell, yıllar boyunca Epstein'ın hemen her karesinde yer aldı. Peki, kamuoyunun "gizemli kadın" olarak tanıdığı Maxwell kimdi ve bugün nerede?

GHISLAINE MAXWELL KİMDİR?

Ghislaine Maxwell, 25 Aralık 1961'de Fransa'da doğdu. İngiliz vatandaşı olan Maxwell, medya dünyasının tanınmış isimlerinden Robert Maxwell'in kızıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamladı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Maxwell, sosyetik çevrelerde aktif bir figür olarak tanındı ve üst düzey ilişkileriyle dikkat çekti.

JEFFREY EPSTEIN İLE BAĞLANTISI

Maxwell, ABD'li finansör Jeffrey Epstein'ın en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre Maxwell, Epstein için reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve istismara hazırladı. Bu süreçte Epstein'ın kurduğu cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında aktif rol üstlendi.

DAVA VE YARGILAMA SÜRECİ

Ghislaine Maxwell, 2020 yılında ABD'de yakalanarak tutuklandı. 2021'de görülen davada jüri, Maxwell'i reşit olmayanların cinsel istismarı ve insan kaçakçılığına yardım etmekten suçlu buldu. Mahkeme, 2022 yılında Maxwell hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.

GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ

Jeffrey Epstein'ın 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından, kamuoyunun dikkati Maxwell'e yöneldi. Maxwell'in siyaset, iş dünyası ve kraliyet çevreleriyle kurduğu ilişkiler uzun süre tartışıldı. Özellikle İngiltere Prensi Andrew ile bağlantıları, davanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

BUGÜN NEREDE?

Ghislaine Maxwell, ABD'de federal cezaevinde hükümlü olarak bulunuyor. Epstein ağına dair daha fazla bilgiye sahip olduğu ve bazı detayları açıklamadığı yönündeki iddialar ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.