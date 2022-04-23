ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI - Son Dakika
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ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

23.04.2022 09:54

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla 3 yıl önce başlatılan geliştirme projesi kapsamında tüpleme ve daldırma yöntemiyle yetiştirilen fideler, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

VAN'ın Erciş ilçesi üzümünün yeniden yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması amacıyla 3 yıl önce başlatılan geliştirme projesi kapsamında tüpleme ve daldırma yöntemiyle yetiştirilen fideler, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Erciş ilçesinde yetiştirilen 3 bin yıllık bir geçmişe sahip Erciş üzümü için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2 yıl önce 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi. İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde yetiştirilen Erciş üzümü fidanı dağıtım törenine, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Tarım il Müdürü İbrahim Görentaş'ın katıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, tarihi 3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırma ve geliştirme projesi kapsamında 400 dekarlık bir sahada Erciş üzümü bağı alanı oluşturduklarını söyledi. Mehmetbeyoğlu, İlçemizde dekar başına ortalama 600 kilogram üzüm yetiştirilmekte. 2020 yılından itibaren yaygınlaştırma ve geliştirme projesi kapsamında tüpleme yöntemiyle 150 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2021 yılında açıktan daldırma yöntemiyle yaklaşık 250 bin fidan toprakla buluşturuldu ve vatandaşlara dağıtıldı. 2022 takvim yılında gerek tüpleme yöntemiyle, gerekse doğrudan daldırma yöntemiyle 270 bin fidan elde etmeyi hedefliyoruz. 3 yıllık toplamda 670 bin fidanı ilçemizde vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz? de

ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI
ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI
ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI
ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

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Hisarcık, Erciş, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI - Son Dakika
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