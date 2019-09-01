Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Yazarlar ve Şairler Derneğince (ERYAŞAD) "Ercişli Emrah Türkü ve Şiir Şöleni" düzenlendi.

Türkiye'nin bir çok yerinden ilçeye gelen şair ve ozanlar, türkü ve şiirler seslendirdi, karşılıklı atışmalar yaptı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüzyıllar önce bölgede yaşayan sevginin ve sevdanın insanı Ercişli Emrah'ın yaptıklarıyla bugün de insanları bir araya getirebildiğini söyledi.

Bu tür değerlerin yaşatılması gerektiğini belirten Bilmez, "Ercişli Emrah'ı bu duygularla bir daha yad ediyoruz. Bizim tekrar Ercişli Emrahlara ihtiyacımız var. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ise yeni kuşağın geçmişten gelen değerlere sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Gökmen Sakin ise 24 ilden gelen ozan ve şairleri ilçede ağırladıklarını belirterek, bölgenin zengin kültürünü dünyaya tanıtmak istediklerini bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş'ın da saz çaldığı etkinliğe, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve davetliler katıldı.

Etkinlik, ozan ve şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.