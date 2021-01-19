Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek - Son Dakika

Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek

19.01.2021 14:59
Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek, System.String[]

Erciyes Anadolu Holding'in, mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri için Kayseri Üniversitesine atölyeler binası yaptıracağı bildirildi.

Erciyes Anadolu Holding'in, mesleki ve teknik yükseköğretim öğrencilerinin daha nitelikli uygulamalı eğitim alabilmeleri için Kayseri Üniversitesine atölyeler binası yaptıracağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde nitelikli eğitim verme amacıyla faaliyetlerini yürüten Kayseri Üniversitesi, bu amaçla iş dünyası ve hayırseverlerle iç içe çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes Anadolu Holding, Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mobilya ve dekorasyon ile iç mekan tasarımı programı öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilecekleri mobilya atölyesi ile başta makine olmak üzere mekatronik ve inşaat teknolojileri programı öğrencilerinin de kullanabilecekleri makine ile inşaat atölyeleri kuracak.

Toplam 860 metrekare kapalı alana sahip olacak atölyelerin inşaatına bu ay içerisinde başlanması ve inşaatın yaz aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Erciyes Anadolu Holding'in ilgili müdürleri, Kayseri Üniversitesi ana kampüs alanına yapılacak atölyeler için proje sunumu yaptı.

Sunumda, Kayseri Üniversitesi ana kampüsüne yapılması planlanan mobilya, makine ve inşaat atölyeleri projesinin detayları anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırseverliği ve hayırseverleriyle tanınan Kayseri şehrinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesinin hayırsever desteğiyle kısa zamanda büyüyüp gelişeceğini kaydetti.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin nezdinde Erciyes Anadolu Holding'e üniversitelerine yaptıracağı modern atölyeler için teşekkür eden Karamustafa, yapılacak atölyeler sayesinde Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, daha nitelikli uygulamalı eğitim imkanı bulacağını ve mesleğe uyumlarının daha da kolaylaşacağını belirtti.

Anadolu Grubu, Kayseri, Erciyes, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti         
14:45
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı         
14:08
Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi Nihal Candan, reklam yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi         
13:48
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti         
12:20
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek         
11:15
MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı         
10:28
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 15:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes Anadolu Holding'den eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei