Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 Hatay Büyükşehir: 87

14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kazanan taraf Hatay Büyükşehir oldu.

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