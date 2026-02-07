Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
07.02.2026 17:29
Germencik'te fırın tamiri yapan Erdal İşcan, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde fırın tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Erdal İşcan (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Erdal İşcan, fırın tamiri yaparken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İşcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal İşcan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Erdal İşcan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
