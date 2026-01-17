Erdek'te Polis Operasyonu: 810 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Erdek'te Polis Operasyonu: 810 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Erdek\'te Polis Operasyonu: 810 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
17.01.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis, 810 sentetik ecza hap ele geçirerek 3 şüpheliyi tutukladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 810 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Erdek ilçesinde asayiş ve huzurun sağlanması, suç ve suçluyla mücadele ile uyuşturucu ve uyarıcı madde temini, ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, 15.01.2026 günü Otogar civarında bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.T. (20), E.K. (18) ve E.K. (19) isimli şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 810 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahısların üzerinden ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ile 3 adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Balıkesir, 3-sayfa, Polis, Erdek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Erdek'te Polis Operasyonu: 810 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:35:57. #7.11#
SON DAKİKA: Erdek'te Polis Operasyonu: 810 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.