Erdemli'de keçiboynuzu çiçeği balı sağımına başlandı - Son Dakika

Mersin Erdemli ilçesinde arıcılar keçiboynuzu çiçeği balı sağımına başladı.

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada yaylalardan kışlığa arılarını indiren arıcıların bu yıl ilk kez keçiboynuzu çiçeği balı sağımı yaptığını söyledi.

Kurt, yurdun bir çok bölgesi karla kaplanırken ilçede bu mevsimde bal sağımı yapan üreticilerin yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Bahar aylarında başlanan bal sağımının kasım ayının sonuna kadar sürdüğünü ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

"Kasım ayının sonuna yaklaşıldığı şu günlerde keçiboynuzu balı hasadına devam ediyoruz. Organik keçiboynuzu balın geçmiş yıllarda çok fazla üretilmiyordu. Keçiboynuzunun pekmezi öksürüğü gidermede kullanıldığı için üretiliyordu artık balı da üretilmeye başlandı. Şu anda fiyatı 215 liradan bal sağımı yapılmadan satılıyor. Organik Keçiboynuzu çiçeği balını bu yıl tam anlamı ile bu yıl üretmeye başladılar. Yurdun birçok bölgesi karlarla kaplandı ve havalar soğudu arılar da uykuya geçti. Ancak Doğu Akdeniz'in turizm merkezi olan Mersin sahillerinde havalar çok iyi ve keçiboynuzu çiçeği balı hasadına devam ediyoruz.'"

Kurt, gazetecilere konuştuğu sırada iki defa arıların saldırısına uğradı.

Bal üreticisi Celal Çay da, bu mevsimde organik keçiboynuzu çiçeği balını hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.