Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katıldı. Zirve toplantısının yanı sıra ülke liderleri ile de tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı.
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden o kişinin Merve Kavakçı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi.
Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.
Fatima Gülham Abushanab, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.'de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı - Son Dakika