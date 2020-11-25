Erdoğan açık ara en güvenilir lider - Son Dakika

Erdoğan açık ara en güvenilir lider

25.11.2020 12:35
Erdoğan açık ara en güvenilir lider, System.String[]

Türkiye'nin 17 ilinde 2 bin 700 kişi ile yapılan araştırmaya göre 'en güvenilir lider' yüzde 42.27 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye'nin 17 ilinde 2 bin 700 kişi ile yapılan araştırmaya göre 'en güvenilir lider' yüzde 42.27 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı yüzde 16,62 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 14,72 ile Meral Akşener izledi. Araştırmaya katılanlar "bugün seçim olsa" sorusuna ise yüzde 36,89 ile AK Parti, yüzde 21,25 ile CHP, yüzde 13,76 ile İYİ Parti, yüzde 9,27 ile HDP, yüzde 8,83 MHP cevabını verdi.

Politic's Communication Research firması Türkiye siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 5 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 bin 700 kişi ile 17 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

Türkiye siyasi gündemine göre yapılan ankette, siyasi haber takibinden gazete okumaya, televizyon programlarının takibine, korona virüsten en güvenilir lidere kadar birçok soru cevap buldu.

"EN GÜVENİLİR LİDER ERDOĞAN"

Yapılan anket çalışmasında vatandaşlara yöneltilen 'en güvendiğiniz lider' sorusuna, vatandaşların yüzde 42,27 'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,62, İYİ Parti Lideri Meral Akşener yüzde 14,72, MHP Lideri Devlet Bahçeli yüzde 8,18 oranında destek buldu. Güvenilir lider araştırmasında Muharrem İnce'nin yüzde 5,68 destek alması dikkat çekti.

Araştırmada, siyaset, eğitim ve adalet konusunda vatandaşların ciddi bir güven kaybı yaşadıkları net bir şekilde gözlemlendiğini gördüklerini belirten Politic's Genel Müdürü Recep Güven, "Ankete katılanların yüzde 30,21'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi, yüzde 29.21'i pandemi, yüzde 15.69'u eğitim, yüzde 13'ü işsizlik olduğunu ifade ettiler. En güvenilir kurum sorusuna ise vatandaşlarımızın yüzde 23.54 Sağlık Bakanlığı, yüzde 21,63'ü Genelkurmay Başkanlığı, yüzde 15.37'si İçişleri Bakanlığı, yüzde 7,96'sı Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 5,2'si Adalet Bakanlığı cevabını verdiler. Yoğun geçen Covid-19 döneminde Sağlık Bakanlığı en güvenilir kurumların ilk sırasında çıkmasının ana sebebi personel (sağlık çalışanları) kaynaklı olduğu düşünülebilir. Yapılan çalışmada yüzde 50,01'e en yakın oluşumun Cumhur ittifakı olduğu görülmesine rağmen, yarın bir seçim olsa, ilk turda yüzde 50,01'i alabilecek bir ittifak şuan için görülmemektedir. İYİ Parti'nin oylarını yükseltmesine rağmen, partnerinin oylarında bir düşüş görülmektedir. Aldığı oyun üzerinde 'güven endeksine sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kişisel mücadelesi, oylarını yükseltmeye yetmeyebilir. Bu sebeple üçüncü bir ittifak ortağı arayışı önümüzdeki günlerde hız kazanabilir. Millet ittifakının umut bağladığı yeni partilerin, beklentiyi karşılama konusunda yeterli karşılığı seçmen üzerinde görülmemektedir" dedi.

(İHA)

Erdoğan açık ara en güvenilir lider
Erdoğan açık ara en güvenilir lider
Erdoğan açık ara en güvenilir lider
Erdoğan açık ara en güvenilir lider

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan açık ara en güvenilir lider - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan açık ara en güvenilir lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei