Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul'u, depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler, ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Biz, bu tür yalanlara, iftiralara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti Grubu'nun, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu konusunda Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması için gereken girişimleri başlattığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u, Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran; burası çok önemli, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, daha yeni Sancaktepe, toprakla kapatan; Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden; Beykoz'daki, Şile'deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan; pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan; her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz." diye konuştu.

Herkesin öncelikle kendi işini yapacağını, sokağıyla, parkıyla, deniziyle, tüm canlılarıyla şehirleri koruyacağını belirten Erdoğan, partisine bakmaksızın işini yapamayan kurumların eksiklerini kapatmanın, millete karşı sorumluluğun gereği olarak kendilerine düşüyorsa onun da gereğini yerine getirmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Bu çerçevede iklim dostu şehircilik anlayışının bir örneği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un inşasına başlayacaklarını bildiren Erdoğan, planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ekolojik koridorlara ev sahipliği yapacak bu projenin, İstanbul'un ve Türkiye'nin iftiharı olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Kanal İstanbul'u, depremi tetikleyeceğinden susuzluğa yol açacağına kadar nice zırvayla engellemeye çalışanlar, önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler, ondan sonra bizim projelerimize laf etsinler. Biz, bu tür yalanlara, iftiralara bakmadan hayırda yarışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"Salda Gölü'ndeki su kalitesini de düzenli şekilde izliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece Marmara ile kalmadıklarını, Türkiye'nin her köşesinde tarihe geçecek çevre yatırımları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Salda Gölü Projesi'nin bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Mahallindeki belediyelerin yetersiz kalması üzerine bu bölgeyi iki yıl önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ederek, ilk adımı attıklarını anlatan Erdoğan, etrafını temizledikleri, gelişigüzel kondurulmuş yapıları kaldırarak tabiat ile uyumlu alanlar tesis ettikleri, belirli bölümlerinin kullanımını sınırlandırdıkları Salda Gölü'ndeki su kalitesini de düzenli şekilde izlediklerini söyledi. Erdoğan, arıtma tesisinin de faaliyete geçmesiyle Salda Gölü'nün, uluslararası düzeyde bilimsel incelemelere konu olan güzelliklerini gelecek nesillere daha da geliştirerek aktaracaklarına olan inancını ifade etti.

Erdoğan, plastik poşet kullanımını ücretli hale getirdiklerinde "güya çevreci olan" muhalefetin kendilerine demediğini bırakmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre kirliliğinin en önemli sebepleri arasında yer alan plastik poşet kullanımını, başlattığımız bu uygulamayla yüzde 75 oranında azalttık. Sadece ham madde ithalatını azaltarak ülkemize yılda 2 milyar lira da tasarruf sağladık. Yine muhalefetin diline doladığı Türkiye Çevre Ajansı vasıtasıyla yılda 9 milyar adet su ambalajını da geri dönüşüme kazandırıyoruz. Eşimin öncülüğünde Cumhurbaşkanlığımızda başlayan ve ülkemizdeki tüm kurumlara yayılan Sıfır Atık Projesi de Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görülen bir başarı hikayesine dönüştü. Şu ana kadar 93 bin kamu binasında hayata geçen bu projeyle ekonomimize 17 milyar liralık katkı sağlayan neticeler elde edilirken, 209 milyon ağaç kurtarıldı, 2 milyar ton sera gazı salınımının da önüne geçildi."

"Varsın birileri, ülkenin ve milletin geleceğini lağımlarda arasın"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye'deki geri kazanım oranını yüzde 13'ten Avrupa ülkelerinin çoğunu geride bırakarak yüzde 22,4'e çıkardıklarını, şimdi yüzde 35'i hedeflediklerini vurgulayarak, "Tabii bazıları bu konularda Norveç'e, İsveç'e, İngiltere'ye bakmaktan kendi ülkelerinde olup bitenleri göremiyor. Daha yüzde 68'e çıkardığımız düzenli atık depolama miktarını, 41 belediyeden 1170 belediyeye çıkardığımız atık su arıtma hizmetini, ülkemizin dört bir yanında harıl harıl çalışan 731 toplama-ayırma merkezini, 1128 geri dönüşüm tesisini, son 25 yılda 81 kat artırarak sayılarını 519'a çıkardığımız mavi bayraklı plajlarımızı saymıyorum bile." diye konuştu.

Geçen hafta 10 tanesinin daha açılışını yaparak sayılarını 61'e ulaştırdıkları, 263'ünün yapımına devam ettikleri Millet Bahçeleri'nin bile başlı başına bir çevre devrimi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ilk, dünyada dördüncü ülkeyiz. Erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarımız yılda 500 milyon tondan 154 milyon tona düşmüştür. Araç sayısı son 20 yılda 7 milyondan 26 milyona çıkmasına rağmen sera gazı emisyonunu azaltmayı başarmış ender ülkeler arasındayız. Yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 13'üncü ülkesi haline geldik. Mesela sadece, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yakın zamanda OECD Şampiyon Belediye Başkanları üyesi seçildiği Gaziantep'te 148 güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu şehrimiz, 2 milyon Gazianteplinin tamamının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrenin bir propaganda aracı değil, bir inanç ve gayret meselesi olduğunu dile getirerek, bu inancı ve gayreti ortaya koyarak, Türkiye'yi yeşiliyle, ağacıyla, atığıyla, arıtmasıyla, yenilenebilir enerjisiyle tertemiz hale getirdiklerini vurguladı.

Yazar Cemil Meriç'in "Fildişi kulelerinden her hayra fren olmaya çalışan davasızlar." sözlerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim eserlerimize ve hizmetlerimize engel olamadılar, ısrarla söylüyorum olamayacaklar. Havamızı, suyumuzu, topraklarımızı kirlilikten korumak için nasıl mücadele ediyorsak, inşallah siyaseti de kirli ellerin, kirli niyetlerin operasyon aracı olmaktan kurtaracağız. Bunun için 2023 çok önemlidir. Sizlerden, Haziran 2023'e kadar geçecek her günü hazine değerinde görerek çalışmanızı; dokunmadık yürek, kazanmadık gönül, tebessüm ettirmedik yüz bırakmamanızı istiyorum. Varsın birileri, ülkenin ve milletin geleceğini lağımlarda arasın. Biz milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolda, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, duraksamadan bu yola devam edeceğiz."

(Sürecek)

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