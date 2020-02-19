Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin küçüleceğini, yıkılacağını, yerle yeksan olacağını iddia edenlere en güzel cevabı, büyüme oranımız ve cari fazlamızla verdik. İnşallah 2020'de hedefimiz olan yüzde 5'i de aşarak herkesi şaşırtan çok daha güçlü bir büyüme oranına kavuşacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD Başkanı Donald Trump ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefini diğer sorunlardan ayrı tutma kararına vardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yüksek teknoloji başta olmak üzere, geleceğin ekonomisinin alt yapısını kurma çabalarına, ABD ile tesis edilecek ticari iş birliğinin, büyük katkısı olacağını dile getirdi.

Ekonomiye değinen Erdoğan, "Halen ekonomi üzerinden bizi vurmaya gayret eden densizler var. Her şey çok açık, net ortada. Bunlar acaba buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Bunun gayreti içindeler." dedi.

Ekonominin, gündemlerinin değişmez ve daima ilk sıralarında yer alan başlığı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Diğer alanlarda ne yaşarsak yaşayalım, ekonominin dinamiklerini hep güçlü tutmaya özen gösterdik. Son 1,5 yılda ekonomi alanında gerçekten çok büyük ve tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi en az sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlar kadar önemli kabul ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, 2018'in Ağustos ayında, tarihin en sinsi ekonomik saldırılarından birine maruz kaldıklarını hatırlatarak, "Bu saldırılar, daha sonra da farklı yol ve yöntemlerle devam etti. Aldığımız tedbirlerle, hamdolsun, spekülatif kur saldırılarının öncüsü olduğu bu tuzağı bozduk ve sebep olduğu tahribatı önemli ölçüde giderdik." ifadelerini kullandı.

"Ey Geziciler, bunu iyi öğrenin"

Ekonomik göstergelerde Ağustos 2018 dönemi öncesini yakaladıklarını hatta pek çok alanda daha iyiye gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizi 'kur-faiz-enflasyon' şeytan üçgenine hapsederek teslim almaya çalışanları, bir kez daha hüsrana uğrattık. Bu tablo, dünyanın önde gelen finans kuruluşları başta olmak üzere herkesin Türk ekonomisine olan bakışını olumlu yönde değiştirdi. Ülkemizle ilgili büyüme tahminleri, sürekli olarak yukarı yönde revize ediliyor. Enflasyonu ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığımızı, mevcut uygulamaları geliştirerek ve gerektiğinde yeni tedbirleri devreye sokarak sürdürüyoruz.

Merkez Bankası, yüzde 24'e kadar çıkan politika faizini, yüzde 11,25 seviyesine kadar indirdi. Bu, Ağustos 2018'in bile gerisinde bir seviyedir. Bir dönem yüzde 40'ların telaffuz edildiği piyasa faizleri bugün yüzde 8-10 civarında. Piyasa faizleri bakımından Mayıs 2013 yani Gezi olayları dönemi seviyesinin dahi gerisine ulaşmış durumdayız. Ey Geziciler, bunu iyi öğrenin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide sağlanan güven ortamının, özel sektör yanında kamu borçlanma maliyetlerini de fevkalade düşürdüğünü belirtti.

Önceki hafta yapılan kamu borçlanma ihalesinde, son yıllardaki en düşük maliyetli ihraçların gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, dolar tahvillerinin tamamını Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürerek, maliyetleri daha da azalttıklarını söyledi.

"Katma değerli üretime dayalı büyüme modelimizi sürdüreceğiz"

Erdoğan, ocak ayında ekonomi güven endeksi ve reel kesim güven endeksi artarken, büyümenin önemli göstergelerinden olan satın alma yöneticileri endeksinin, uzun aradan sonra yeniden 50 eşik değerinin üzerine çıktığını kaydetti.

Sanayi üretiminin 2019'un Aralık ayında yüzde 8,6 artarak, son dönemlerin rekorunu kırdığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Katma değerli üretim, ihracat ve istihdama dayalı büyüme modelimizi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Tüm veriler 2019 yılını pozitif bir büyümeyle kapatacağımıza işaret ediyor. Geçtiğimiz yılı, uzun yıllar sonra ilk defa cari fazla vererek kapattık. Türkiye'nin küçüleceğini, yıkılacağını, yerle yeksan olacağını iddia edenlere en güzel cevabı, büyüme oranımız ve cari fazlamızla verdik. İnşallah 2020'de hedefimiz olan yüzde 5'i de aşarak herkesi şaşırtan çok daha güçlü bir büyüme oranına kavuşacağız. Görüldüğü gibi maliyetler düşüyor, iş dünyasının güven düzeyi yükseliyor, vatandaşımızın geleceğe olan umudu artıyor."

Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki her olumlu gelişmeyi iş dünyası, piyasalar ve vatandaşlara yansıtmaya özel önem verdiklerini belirterek, bu çerçevede vatandaşların uzun zamandır şikayetçi olduğu, bankaların aldıkları ücret ve komisyonlarla ilgili gereken adımların da atıldığını vurguladı.

Bankaların verdiği hizmetlerin karşılığı olarak müşterilerinden aldıkları ücret ve komisyonlara bir standart getirildiğini anlatan Erdoğan, ticari müşterilerden alınabilecek ücretin masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400 çeşitten 51 adede, finansal tüketicilerde yani vatandaşlarda ise 20'den 16'ya düşürüldüğünü aktardı.

Erdoğan, böylece ister esnaf veya sanayici isterse vatandaş olsun hiç kimsenin, hesap açmadan hesap işletmeye, kredi tahsisinden kredi kapatmaya kadar pek çok kalem altında sürekli ve sürpriz ücretler ödemek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi hizmet için ne kadar ödeme yapılacağının önceden belli olacağını dile getirerek, "Vatandaşımız öğrenci olan evladına 3-5 yüz lira harçlık gönderirken, bankanın buna ortak çıkmasını engelleyerek, kullandığı araca göre 1 lira ile 5 lira arasında standart bir ücret ödemesini sağladık." dedi.

Ticari kredilerde de yüzde 10'lara varan erken ödeme komisyonunu, 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürdüklerini anlatan Erdoğan, kredi kartı nakit avans komisyonlarını da yüzde 1 ile sınırlandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, yapılan hesaplara göre, bu düzenlemenin ardından yaklaşık 30 milyar liralık bir tutarın, iş insanlarının ve vatandaşların cebinde kalacağını bildirdi.

Bankaların hizmet kalitelerini yükselterek, buradan elde ettikleri gelirdeki azalmayı telafi edeceklerine inandığını söyleyen Erdoğan, "Milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomide yeni müjdeleri milletimizle paylaşmayı, inşallah kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bunlar sapla samanı ayırt edemiyor"

Türkiye'de bunca güzel iş olurken, birilerinin sırf milletin moralini bozmak için mesela Türkiye'nin saman ithal ettiği gibi bir yalanı, utanmadan, sıkılmadan tekrarlayabildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben burada çok ağır bir ifade de kullanabilirim de bu kürsüye yakışmaz. Neymiş efendim? Aslında kaba yem ve saman konusunda net ihracatçı bir ülke olan Türkiye, İsviçre'den saman ithal ediyormuş. Tabii bunlar sapla samanı ayırt edemedikleri için, önlerine konan kağıtlarda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar. İsviçre'den 32 kilosu yaklaşık 6 bin 500 liraya yani kilosu 200 liraya ithal edilen ürünün adı Bay Kemal, hububat kapçığıdır. Bu özel bitki, tarım zararlılarına karşı yetiştirilen bir böceğin beslenmesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği için görüntüsü samana benziyor. Malum samanın kilosu 1 liradır.

Hesap uzmanı olmasına gerek yok, akıl ve izan sahibi bir insan hiç değilse fiyatından hareketle ithal edilen ürünün saman olmadığını anlar. Ama bunların husumetleri gözlerini kör etmiş, kalplerini ise karartmıştır. Hayatları yalan olanların, saman gibi bir konuyu dahi buna alet etmelerinin takdirini milletimize bırakıyoruz. Açıkçası bu tür çapsızlıklarını gördükçe, SSK'nin nasıl batırıldığını da çok daha iyi anlıyoruz. Hepsinin belgesi elimde, onu da söyleyeyim Bay Kemal. Bunun kambiyo makbuzlarını, her şeyini ayrıca göstermek mümkün. Kaça gelmiş, hepsi ortada ama orada Bay Kemal, saman yazmıyor."

AK Parti'nin kurulduğu günden beri milletin karşısına yalnızca eserleri, hizmetleri, icraatları ve başarılarıyla çıktığını belirten Erdoğan, "Şimdi de aynısını yapıyoruz. İstersen hafta sonu pazar günü İzmir'deyiz. Orada bir açılış yapacağız. Sen de İzmir Milletvekilisin galiba. Açılışa buradan davet edeyim, gelebilirsin. İsabetli olur. Bu heyecanı sen de tat." dedi.

"Millet Kütüphanesi'nde ikramlar ücretsiz olacak"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşası tamamlanan Millet Kütüphanesi'nin yarın hizmete açılacağını bildiren Erdoğan, "İkramlarımız sadece yarın için değil, her zaman ücretsiz olacak. Burası 24 saat gençlerimizin, burada çalışacak olanların hizmetine açıktır. Milletimizin yükselttiği bu devlet, milletine dönerek oralarda her türlü ikramı ücretsiz olarak yapacak." diye konuştu.

Büyük ve zengin kütüphanelerin, medeniyetlerin alametifarikalarından olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemize, mimarisi yanında kitap ve hizmet zenginliğiyle Cumhuriyet döneminin en büyük kütüphanesini kazandırmış olmanın memnuniyeti içindeyiz. 5 milyon ciltlik bir kütüphane. Bunlar aynı zamanda elektronik ortamda da kayda girecek." dedi.

Antarktika'ya gerçekleştirilen 4. bilim seferi heyetinin yerlerine ulaştığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Heyette yer alan 24 bilim insanımız, yaklaşık 1 ay sürecek seferleri boyunca 15 farklı bilimsel çalışma gerçekleştirecek. Hedefimiz orada aynı zamanda İngiltere ile ortak bir yer edinmek. Orada sabit yerimiz de inşallah olacak. Geçen yıl kurduğumuz geçici bilim üssünü kalıcı üsse çevirmek için de gerekli hazırlıkları, bu heyetimiz tamamlayacak. Buradaki kalıcı üssümüzü kurduğumuzda, Antarktika'da bayrağımızı daimi dalgalandıracağız. Antarktika'daki çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Bir başka müjdesinin de sondaj gemileriyle ilgili olduğunu dile getiren Erdoğan, "İki sondaj, iki de sismik araştırma gemimiz vardı. Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün ve Siirt Baykan Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün'ün AK Parti'ye katıldıklarını açıklayarak, bu belediye başkanlarına parti rozeti taktı.

(Bitti)