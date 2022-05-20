Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: "Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun" - Son Dakika
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Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: "Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun"

20.05.2022 21:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde, inşaatın 36 ayda bitirileceğini söyleyen müteahhide, “Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci), 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye’yi ne kadar zamanda bitirdi” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde, inşaatın 36 ayda bitirileceğini söyleyen müteahhide, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci), 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da yapılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu işler, bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir, Darülaceze'nin açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar, aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabii bir şeyi sormam lazım. İstanbul'un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda bir adım var mı? ya bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla 'biz hizmet ettik' diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın, biz de sizi alkışlayalım. Ama yok. Bakın burada şimdi yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek projemiz, bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan sakinleriyle bine yakın insana hizmet verecektir.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİ İŞLEYEN, EN KUŞATICI SOSYAL DESTEK SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİDİR. BENZERİ YOK"

Kurallar önemlidir, maddi imkanlar önemlidir, bireylere değer vermek önemlidir ama bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan bunların hiçbiri geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz, medeniyet mirasımıza, inanç ve kültür değerlerimize sarılarak, 'dezavantajlı gruplar' dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, garip gurabamızı sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmaktır. Hamdolsun bugün Türkiye, dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz gibi bir örnek dünyada yok."

ERDOĞAN'DAN MÜTEAHHİDE: NE DİYOR BU YA? SEN NASIL FATİH TORUNUSUN

Erdoğan, konuşmasının ardından projenin müteahhidini sahneye çağırdı ve projenin ne zaman biteceğini sordu. Müteahhitten "36 ay" yanıtını alan Erdoğan, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci), 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Mimar Hamza Bey, ne kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü" diye konuştu.

Müteahhitten projeyi bir yıl içinde bitirme sözü alan Erdoğan, "Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. İcabında vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Tamam mı? Şahit olun, 'söz' diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir" dedi.

Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun
Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun
Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun
Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun

YORUMLAR
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Erdoğan, 'Proje 36 ayda bitecek' diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu Erdoğan, 'Proje 36 ayda bitecek' diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: ANKA

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye, Darülaceze, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan İnşaatın 36 Ayda Bitirileceğini Söyleyen Müteahhide: 'Ne Diyor Bu Ya? Sen Nasıl Fatih Torunusun' - Son Dakika


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