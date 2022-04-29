Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

29.04.2022 13:30
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası’nın karar duruşmasının ardından kendisi için “Tarih önünde mahkum olacak” diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından kendisi için "Tarih önünde mahkum olacak" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'e 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Özgür Özel, Gezi Davası'nın karar duruşmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yapmış ve Erdoğan'a eleştiriler yöneltmişti. Özel, Erdoğan için, "Tarih önünde mahkum olacak" demişti. Erdoğan ise Suudi Arabistan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda dün yaptığı açıklamada, avukatlarının Özel'e tazminat davası açacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Özgür Özel, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası - Son Dakika


Son Dakika
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:17 Liseli öğrencileri saç başa kavga etti, bazı arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi
13:17 İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 250 Bin TL'lik Manevi Tazminat Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement