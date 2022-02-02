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Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı - Son Dakika

Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı

02.02.2022 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin, "İnlerine girdik mi? Girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" demişti. Milli Savunma Bakanlığı, harekata ait özel görüntüleri yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde Kış Kartalı Harekatı'nın başlatıldığını duyurdu. Harekatla ilgili açıklama yapan Bakanlık, "Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNMÜŞTÜR"

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. ?Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. ?Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları paylaşıldı

KOMUTANLARDAN BİLGİ ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekatıyla vurdu. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 'Kış Kartalı' harekatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti. Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları paylaşıldı

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak, "'Kış Kartalı' harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız. Bu harekatla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri'mizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları paylaşıldı

"MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha kaydeden Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, karalıyız ve buna da muktediriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları paylaşıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KAÇACAK DELİK BULAMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda harekatla ilgili konuşmuş ve "İnlerine girdik mi? Girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları paylaşıldı

EN ÖZEL ANLAR PAYLAŞILDI

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, harekatın başlangıcıyla ilgili özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabından paylaşılan görüntünün açıklamasında, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı" denildi. Görüntüde ise jetler ile pilotların uçuş öncesinde hangar ve pistteki hazırlıkları yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Terör, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan 'Kaçacak delik bulamadılar' demişti, hareketin en özel anları yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı - Son Dakika
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