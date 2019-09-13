Erdoğan sevgisi büyüdükçe büyüdü evine sığmadı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir köyde yaşayan Mustafa Ergün'ün, hayranlık duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile evini adete müzeye çevirirken, onun adının baş harflerini dağa yazdı, adına da bir park yaptırdı

Milletvekili Zülfü Demirbağ ise o eve giderek, Ergün'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürme sözü verdi.

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bir köyde yaşayan Mustafa Ergün'ün, hayranlık duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile evini adete müzeye çevirirken, onun adının baş harflerini dağa yazdı, adına da bir park yaptırdı. Bu sevgiyi duyan Milletvekili Zülfü Demirbağ ise o eve giderek, Ergün'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürme sözü verdi.

İlçeye bağlı Yeşilbayır Köyü'nde yaşayan Mustafa Ergün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi her geçen gün arttı. Ergün, yaşadığı evinin içini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla adeta müzeye çevirdi. Ardından evinin hemen üstünde yer alan dağ yamacına da kendi elleriyle 100 Metre uzunluğunda 30 Metre genişliğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerinin kısaltması olan RTE yazdı. Dev yazı yaklaşık 35 kilometre uzaklıktan görülürken, yeğeninin adını da Tayyip Erdoğan koyan Mustafa Ergün, ineklerini satarak Palu ilçe girişine de Erdoğan parkı yaptırdı. Kendisine ait araca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen sevgi sözleri yazan Ergün'ün tek isteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Ergün'ü ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise bu sevginin kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirterek bu sevdayı görsellerle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a ileteceğini aktardı.

"Sevgimizi yansıtmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı çok sevdiğini dile getiren Mustafa Ergün, " Bu sevgiyi hayatımın bütün alanlarına yansıtmışım. Evimde yüzü aşkın fotoğraf var. Arabamın arkasına fotoğrafı astım. Ondan sonra köyümüzde dağa cumhurbaşkanımızın baş harflerini yazdım. Yeğenimin ismine, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini verdim. Bir de Palu Tepe'sinde bir park yaptık ve cumhurbaşkanımızın adını verdik. Parkın etrafında yaklaşık 70 fotoğraf ve bayrak var. Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Her yerde ve her alanda kendisini çok seviyoruz. O yüzden ne yapsak da azdır" dedi.

İneklerini satarak park yaptığını anımsatan Ergün, " Hayvanları sattığım doğrudur ama hiç önemli değil. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir bu yola kefenimiz ile çıktık. Seviyoruz. Gözümü kırpmadan neyim varsa hepsini cumhurbaşkanımıza harcarım. Yazdığım ' RTE' yazısı iki ilçe öteden yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıktan gözüküyor. Herkes Cumhurbaşkanımızı seviyor. Biz de biraz öncü olmuşuz. O yüzden her şeyimizi Cumhurbaşkanımıza feda etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok görmek istediğini aktaran Ergün;" Sayın vekilimi rüyada gördüm. Vekilim kendisine beni anlatacak. Biz, İnşallah 2019 yılında bir araya geleceğiz. Vekilimiz sayesinde olacak. Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Milletvekili Demirbağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini sağlayacak

Ergün'ü evinde ziyaret eden ve bu sevginin kelimelerle ifade edilemeyeceğinin altını çizen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ise"Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a gerçekleştireceği ilk ziyarette Mustafa Ergün bey ile kendisini bir araya getireceğiz ama öncesinde bu sevdayı görselleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Gerçekten görmeye değer bir ev. Bu sevgi boşa değil. Bugün ümmetin, mazlum insanların umut bağladığı bir lider. Öyle olunca da Palu'nun belki de kimsenin aklına gelmeyecek Yeşilbayır Köyü'nde bir evde böyle bu sevgiyi görmek yaşamak mümkün. Gerçekten duygusal bir noktadayız. Rüyası inşallah gerçekleşecek. Buraya daha önceden geldiğimizde bize anlatmıştı. Neticede de hayır olur inşallah. Kendisine de sözüm oldu. Cumhurbaşkanımız geldiğinde ne yapıp edip uygun bir yerde takdim etmek üzere bizatihi kendisi ile görüştüreceğim"ifadelerini kullandı.