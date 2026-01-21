Erdoğan ve Lula'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika
Politika

Erdoğan ve Lula'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

21.01.2026 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Lula Da Silva, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Brezilya, Türkiye, Lula, Son Dakika

20:06
