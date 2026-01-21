Erdoğan ve Lula'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. - ANKARA