Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Yıldırım'a Hakarete 1 Yıl 2 Ay Hapis

Erdoğan ve Yıldırım'a Hakarete 1 Yıl 2 Ay Hapis

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de kabanı çalındığı için gittiği polis merkezinde televizyondan izlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım'a 'içki zamları' nedeniyle hakaret ettiği öne sürülen İbrahim Çalışkan'a (60), 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Erdoğan ve Yıldırım'a Hakarete 1 Yıl 2 Ay Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de kabanı çalındığı için gittiği polis merkezinde televizyondan izlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım'a 'içki zamları' nedeniyle hakaret ettiği öne sürülen İbrahim Çalışkan'a (60), 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de oturan işçi emeklisi İbrahim Çalışkan, geçen yıl kabanının çalındığını iddia ederek polis merkezine gitti. Şikayetçi olmak istediği sırada televizyonda haberleri izleyen Çalışkan, içki zamları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım'a hakaret etti.  Polis merkezindeki memurlar, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. İbrahim Çalışkan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık İbrahim Çalışkan katıldı. Savunmasında, olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu iddia eden Çalışkan, polis merkezindeki memurların ifadesini kabul etmediğini söyledi. Mahkeme, İbrahim Çalışkan'ı 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Polis, Eskişehir, Güncel
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