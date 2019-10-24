Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Durakta Matematik" projesi kapsamında ilköğretim okulu öğrencileri otobüs durağında "Matematikten Korkmuyoruz" isimli çocuk şarkısını seslendirdi.

Devrim Bulvarı'ndaki otobüs durağında Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz ile Bölücek Kadir Nevişat Kameroğlu İlkokulunca gerçekleştirilen etkinlikte konuşan proje sorumlularından Sultan Çivici, projenin Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Azerbaycan'da da yürütüldüğünü söyledi.

Çizimlerle matematiği eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Çivici, şöyle konuştu:

"Amacımız, matematiği daha ilgi çekici hale getirip, ön yargıları kırmak ve öğrencilerin severek, eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın otobüs duraklarında beklerken boşa harcanan mecburi zaman içinde renkli afişlerimizi gördüğünde merak edip incelediğinde küçük de olsa matematiğe dair kazanımlar sağlayacaklardır. Böylelikle matematiği günlük yaşamın avantajı haline getirmeyi amaçladık."

Daha sonra öğrenciler ellerinde döviz taşıyarak "Matematikten Korkmuyoruz" şarkısını seslenirdi.