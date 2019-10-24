Son Dakika Haberleri: Ereğli'de "Durakta Matematik" projesi
Son Dakika Güncel Ereğli'de 'Durakta Matematik' projesi

Ereğli'de "Durakta Matematik" projesi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Durakta Matematik" projesi kapsamında ilköğretim okulu öğrencileri otobüs durağında "Matematikten Korkmuyoruz" isimli çocuk şarkısını seslendirdi.

Ereğli'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Durakta Matematik" projesi kapsamında ilköğretim okulu öğrencileri otobüs durağında "Matematikten Korkmuyoruz" isimli çocuk şarkısını seslendirdi.

Devrim Bulvarı'ndaki otobüs durağında Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz ile Bölücek Kadir Nevişat Kameroğlu İlkokulunca gerçekleştirilen etkinlikte konuşan proje sorumlularından Sultan Çivici, projenin Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Makedonya, Arnavutluk ve Azerbaycan'da da yürütüldüğünü söyledi.

Çizimlerle matematiği eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Çivici, şöyle konuştu:

"Amacımız, matematiği daha ilgi çekici hale getirip, ön yargıları kırmak ve öğrencilerin severek, eğlenerek matematiği öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın otobüs duraklarında beklerken boşa harcanan mecburi zaman içinde renkli afişlerimizi gördüğünde merak edip incelediğinde küçük de olsa matematiğe dair kazanımlar sağlayacaklardır. Böylelikle matematiği günlük yaşamın avantajı haline getirmeyi amaçladık."

Daha sonra öğrenciler ellerinde döviz taşıyarak "Matematikten Korkmuyoruz" şarkısını seslenirdi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Erdoğan'dan terörist elebaşlarıyla görüşen Batı'ya tepki: Bunları azdırıyorsunuz Megastar Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti Başakşehir'in rakibi Wolfsberger'den çarpıcı asker selamı açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de "Durakta Matematik" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]