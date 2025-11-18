Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı

Haberin Videosunu İzleyin
Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı
18.11.2025 13:25  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi, üstgeçitte intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri, açtıkları havalı atlama minderi sayesinde şahsın düşmesini önlerken, yaşananlar kayıtta olan kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kişi, üstgeçitte intihar girişiminde bulundu. Şahıs, itfaiye ekiplerinin kurduğu havalı atlama minderi sayesinde hayatta kaldı.

Olay Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi üzerinde bulunan üstgeçitte meydana geldi. C.H. isimli şahıs, üstgeçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

C.H., çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri de kapatılan caddeye havalı atlama minderini açtı. C.H., bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Havalı atlama minderinin üzerine düşen şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. C.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar o anlarda kayıtta olan kameralar tarafından an be an kaydedildi.

Üstgeçitte tehlikeli anlar: İntihar girişimi itfaiye sayesinde önlendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Ergani, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    minderi görüp öyle atlamiş can tatli kendisine ve aileaine adrenalin olmuş umarum bu noktaya getiren sebep cözülür 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    neden? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık kan gölüne döndü, Rusya’dan 470 İHA, 48 füze ile saldırı Ortalık kan gölüne döndü, Rusya'dan 470 İHA, 48 füze ile saldırı
Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı İşte istenen cezalar Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
Yavuz Ağıralioğlu’na açık açık sorduk: Kürtler size neden oy vermeli Yavuz Ağıralioğlu'na açık açık sorduk: Kürtler size neden oy vermeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri süreci hızlandırdı AK Parti’de sürpriz “İmralı“ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz "İmralı" toplantısı
HAKMAR iddianamesi tamamlandı Aralarında Zeki Doruk da var HAKMAR iddianamesi tamamlandı! Aralarında Zeki Doruk da var
Ceren Arslan Türk bayraklı paylaşımı ve Hürrem elbisesiyle beğeni topladı Ceren Arslan Türk bayraklı paylaşımı ve Hürrem elbisesiyle beğeni topladı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Öğrencisine sandalye ile vuran kadın öğretmenden skandal savunma Şaka yapıyordum Öğrencisine sandalye ile vuran kadın öğretmenden skandal savunma! Şaka yapıyordum
Grok Musk’a da karşı Hem övdü hem yerdi Grok Musk'a da karşı! Hem övdü hem yerdi

12:07
MSB’den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
12:06
Akıl almaz sapıklık kamerada Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı
Akıl almaz sapıklık kamerada! Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı
12:02
İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si acil ameliyata alındı 48 saattir yoğun bakımda
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda
11:50
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz
11:42
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici’nin kardeşi çıktı
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı
11:40
Zehirlenen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı
Zehirlenen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı
11:20
Karısını oğlunun arkadaşıyla otelde basan adam dehşet saçtı
Karısını oğlunun arkadaşıyla otelde basan adam dehşet saçtı
10:59
Görüntüler dehşet verici Türkiye’ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı
10:37
Bütçe görüşmesinde “karne“ polemiği: Sana sıfır veriyorum
Bütçe görüşmesinde "karne" polemiği: Sana sıfır veriyorum
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Vatandaşlık maaşı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2025 12:23:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kameralar kayıttaydı! Herkesin gözü önünde kendini aşağıya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.