Ergenekon davası eski üye hakimi çalmuk'un tutukluluğunun devamına karar verildi

"Silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "Anayasal düzeni, hükümeti ve meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, diğer müdahiller eski Genelkurmay Başkanı Mehmet İlker Başbuğ ile Ahmet Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ı ise avukatları temsil etti.

Sanık Hüsnü Çalmuk, '"Haziran ayından bu yana sadece eylemimin katolog suç olması nedeniyle tutukluyum. Özellikle 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile katolog suç olmasının yanında kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması gerektiği yasada açıkça yazılıdır. Ben yaptığım yargılamada hiç kimseye zulüm etmedim. Beraat etmesi gerekenler ettiler, tahliye olması gerekenler oldular. Benim verdiğim kararlarda çelişki yoktur. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yakın tarihli Nazlı Ilıcak kararlarındaki ilkeler uygulansa, Ergenekon ve Balyoz isimli davaların haklı davalar olduğu ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum " dedi.

Şikayetçilerin avukatı İlkay Sezer de, "Katılma kararımızın kaldırılması talep edilmiş ise de, eğer biz burada katılan olarak yer almazsak yargılamada yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar dile getirilemez. Ergenekon adlı davada belgeler gizlenmiştir, istenilen belgeler verilip istenilmeyen belgeler verilmemiştir. Katılma kararının kaldırılması halinde bunların dile getirilmesi mümkün olmaz. " dedi. Avukat Sezer, " Yargılamada PKK terör örgütü elebaşı tanık olarak dinlenmesine rağmen, bizim yargılamayı aydınlatacak bildirdiğimiz hatta bazı hazır ettiğimiz tanıklarımız dinlenmemiştir. Biz delillerin toplandığını düşünüyor, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz " dedi.

Mahkeme heyeti, Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteledi.

- İstanbul