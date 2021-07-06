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Ergin Ataman: "İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik" - Son Dakika

Ergin Ataman: "İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik"

06.07.2021 13:07
Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak EuroLeague şampiyonluğu için çok büyük emek verdik.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak EuroLeague şampiyonluğu için çok büyük emek verdik. Özellikle 2019 yılında ilk kez oynadığımız EuroLeague finalinden sonra şampiyonluk hep bizim kafamızdaydı. Finale tekrar ulaşacağımıza emindik. İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik" dedi.

Sezonu hem lig hem de EuroLeague şampiyonluğu ile tamamlayan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, Corendon Airlines Sport Talks'a konuk oldu. Tecrübeli koç, iki sezondur EuroLeague'te şampiyon olacaklarını söylediklerini belirterek, bu şampiyonluk için çok büyük emek verdiklerini vurguladı.

" Türkiye'de böyle bir sevinç yaşanmasından çok mutluyum"

Ataman, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak EuroLeague şampiyonluğu için çok büyük emek verdik. Özellikle 2019 yılında ilk kez oynadığımız EuroLeague finalinden sonra şampiyonluk hep bizim kafamızdaydı. Finale tekrar ulaşacağımıza emindik. Geçtiğimiz sezon ise pandemi sebebiyle sezon iptal oldu EuroLeague'de. Pek çok organizasyon oynanırken EuroLeague oynanmadı. Ancak bunu da 2020 - 2021 sezonu için bir motivasyon kaynağı olarak kullandık. İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik" dedi.

"Oluşturduğumuz pozitif atmosfer, bizim için şampiyonluktan daha değerli"

Kendilerine olan beklentinin arttığını dile getiren Ataman, "Bu beklentiyi karşılayabilmek, Türkiye'de o sevinci görmek harika duygular yaşattı. Halkımızda pandemiden dolayı doğal olarak bir negatif his vardı, böyle bir dönemde bu şampiyonluğu kazanmak daha da özeldi. Ayrıca bu başarının baş aktörleri arasında Türk sporcuların da olması çok güzeldi. Ülkede böyle bir sevinç yaşanmasından dolayı çok mutluyum. Ülkede oluşturduğumuz pozitif atmosfer, bizim için şampiyonluktan daha değerli" diye konuştu.

"Üzerimizde daha da büyük sorumluluk olacak"

Ergin Ataman, gelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıklarken, "Tabii ki sporda sürdürülebilirlik çok önemli. Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu üzerimizde daha da büyük sorumluluk oluşturacak. Çünkü şampiyonluğumuzu korumak istiyoruz. Ayrıca gelecek sezon taraftarlarımızla da tekrar buluşacağız. Şampiyon bir takım olarak taraftarla buluşmak harika olacak. Deplasman maçlarında ise rakiplerimizin taraftarları tarafından şampiyon olarak karşılanacağız" ifadelerine yer verdi.

"Cesaret, özgüven ve tecrübe"

Ataman, başarıya ulaşmada tecrübe kadar cesaret ve özgüvenin de olması gerektiğini belirterek, "Kariyerim boyunca elde ettiğim tecrübeler benim için çok öğretici oldu. Özellikle yıldız oyuncularla çalışma ve kadrodaki oyuncuları yıldız haline getirme noktasında bundan hep yararlandım. Başarıya ulaşmak için tecrübenin yanı sıra cesaret ve özgüvene de sahip olmalısınız. Ayrıca en önemli hususlardan biri de adanmışlık. Yaptığınız işi iş olarak görmemek ve bunu hayat tarzı olarak benimsemek çok kritik" dedi.

"Antrenörlük kariyerimdeki en büyük destekçim Aydın Örs'tü"

Ataman, antrenörlük kariyerinin başıyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"Kuşkusuz antrenörlük kariyerimde destekçilerim oldu. Bunların başında da efsane isim Aydın Örs geliyor. Onunla birlikte Anadolu Efes'te 7 sene boyunca çalıştım ve ondan eğitim aldım. İlk baş antrenörlük deneyimimde Ercüment Sunter'in de çok değerli katkıları oldu. Ancak bunlar torpil olarak algılanmasın. Çünkü hem İtalya'da hem de Türkiye'de elde ettiğim başarılar sayesinde hep kulüpler bana teklifte bulundular."

"Günü sakin geçirmeye çalışıyorum"

Ergin Ataman, günlük rutinleriyle ilgili ise "Normal günleri sakin geçirmeye çalışıyorum. İstanbul gibi güzel bir şehirde yaşamak da bunu kolaylaştırıyor. Kahvaltıdan sonra biraz yürüyüş yaparım, sonrasında evde çalışırım. Antrenmanlardan yarım saat, bir saat önce kulübümüze giderim. Evde çalışmak benim için çok daha verimli. Antrenmanlardan sonra ise arkadaşlarımla buluşmaya çalışır, programım yoksa da evde dinlenirim. Akşamları ise maç izleyip çalışmayı sürdürürüm. Boş günlerde ise mümkünse şehir dışı seyahatler yapmaya çalışıyorum. Özellikle sıcak havalarda tüm gün denize girmek beni çok rahatlatıyor. Yüzmeyi, denizi çok seviyorum. Soğuk dönemlerde ise iki-üç günlük boşluğum varsa yurtdışında dağ havası alabileceğim yerleri tercih ediyorum" açıklamasını yaptı. Dinlediği müzik türlerine de değinen Ataman, "Daha çok dinlendirici müzikleri seviyorum. Genellikle lounge tarzı. Uçuşlarda ise birinci tercihim Andrea Bocelli. Türk müziği olarak da Sezen Aksu ve Kenan Doğulu'nun favori parçalarını dinliyorum. Müzik her zaman hayatımın içinde" ifadelerini kullandı.

Son olarak Ergin Ataman, hayat mottosunu ise şöyle özetledi:

"Hedefler bitmez, hiçbir zaman tatmin olma. Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, yılın koçu seçilme gibi duygular çok güzel ama kısa tatilinin ardından durmak olmayacak. Hep yeni hedeflerim olacak." - İSTANBUL

Ergin Ataman: İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik
Ergin Ataman: İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Euroleague, Şampiyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergin Ataman: 'İki sezondur hep şampiyon olacağımızı söyledik' - Son Dakika


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