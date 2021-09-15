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Ergin Ataman: "Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı" - Son Dakika

Ergin Ataman: "Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı"

15.09.2021 13:45
Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için görüşülen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un ismini görünce çok şaşırdığını belirterek, "Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için görüşülen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un ismini görünce çok şaşırdığını belirterek, "Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre. Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı" dedi. Ataman, Efes'in kazandığı başarıların ise tesadüf olmadığını söyledi.

THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, 2021-2022 sezonu öncesinde medya mensupları ile dijital ortamda bir araya geldi. Yaşlı oyuncu kavramına katılmadığını ifade eden Ataman, "Takımın yaş ortalamalarıyla alakalı hiçbir tereddüdümüz yok. Elimizde şampiyon olmuş bir takım var. Tecrübeli bir takım var. Yaş olarak ilerlemiş oyuncularımız var. Önümüzdeki yılları şu an düşünmüyorum. Şampiyon takım olarak ne yapabiliriz, tekrarlayabilir miyiz, onun planlamasını yapıyoruz. Yaşlı kavramına katılmıyorum. Önemli olan oyuncularının fiziksel olarak kendilerini iyi hazırlanmaları. Bu sene ben aynı basketbolu oynayacağımızı düşünüyorum. Takımımızda genç oyuncular da var. Yeni transferimiz 21 yaşında. Sıkıntı olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör konusundaki düşüncelerini dile getiren deneyimli başantrenör, "Futbol milli Takımımız'da Şenol Güneş ayrıldı. Milli Takımımız'da kim antrenör olacak diye konuşuluyor. Dün internette gezinirken, çok şaşırdım. Türkiye'de bu kadar değerli futbol hocaları varken, Almanya'dan hiçbir 1. Lig başarısı olmayan, Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 senedir hocalık yapan bir hoca ile görüştüklerini gördüm. Girdim, baktım, kimdir bu hoca diye. İnanın çok şaşırdım. Kulüpler düzeyinde, Avrupa kupalarında hiçbir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Takımı'nın başına geleceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya. Tuhaf bir yönetim var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. Futbol antrenörlerimizin de pek sesi çıkmıyor buna. Doğruları hep konuşan bir insanım. Yabancı hocalara karşı değilim. Löw gibi, Guardiola gibi, Mourinho gibi Avrupa'da 20-30 tane antrenör var. Türkiye'yi çok seven, Türkiye'nin gücüne inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başarabileceğine inanan biriyim. Türk Futbol Takımı'nda bence tarihin en iyi jenerasyonunu yakalanmış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk, şanssızlık oldu. Bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, büyün oyuncuların saygı duyacağı bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından da ses gelmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK HOCA OLMALI"

Türkiye'de Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak seviyede en az 5-6 tane teknik direktörün olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Bu hocalarımızın hepsinin kariyerleri şu anda konuşulan hocadan daha kariyerli, tecrübeli hocalar olduğunu düşünüyorum. Her antrenörün Türk Milli Takımı'ndan çalışmaktan gurur duyacağını düşünüyorum. Ben şu düşüncedeyim, Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı. Ama kaliteli, kendini ispat etmiş yabancı bir hoca olabilir mi olabilir. Guidetti örneğinde olduğu gibi. Ümit Milli Takım antrenörünün gelip Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Türk futbolunun çok aşağılanmasıdır bana göre" dedi.

"ÜNAL AYSAL FUTBOL TAKIMINI ÇALIŞTIRIP ÇALIŞTIRMAYACAĞIMI SORDU"0

Daha önce futbol takımlarından teklif aldığını söyleyen Ataman, "6-7 sene önce Galatasaray Basketbol Takımı'nı çalıştırırken, başkanımız Ünsal Aysal, Galatasaray Futbol Takımı'nı da çalıştırıp, çalıştıramayacağımı sordu. Resmi bir teklif değildi. Bu şekilde görüşme geçti. O dönemde, böyle bir şey söz konusu olmaz, 1-2 yıllık bir eğitimden sonra bunu yapabileceğimi söylemiştim. Zaten Başkan Ünal Aysal da bu tekliften 1-2 ay sonra kulüp başkanlığını bırakmıştı. İyi ki o yola girmemişiz. Belki şu anda 3. liglerde, 4. liglerde olabilirdik. Futbol dünyası tuhaf bir dünya" diye konuştu.

"HİÇBİR KULÜPLE HERHANGİ BİR TRANSFER GÖRÜŞMESİ OLMADI"

Herhangi bir takımla görüşmediğini ifade eden başarılı başantrenör, "Teklif konusunda sezon içerisinde Anadolu Efes ile sözleşme uzattım. Anadolu Efes bana göre en organize, en kurumsal takım. Çok ciddi yatırım yapan bir kulüp. Güzel bir aile oluştu. Başkanından oyuncusuna, yöneticisinden taraftarlarına kadar. Bu sinerjiyi hiçbir zaman bozmak istemedim. Euroleague şampiyonu olan bir antrenöre bütün kulüplerin ilgisi olur. Bunu şubat, mart ayında kesmiştik. Hiçbir kulüple herhangi bir transfer görüşmesi olmadı" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYON OLMAK"

Bu sezonki hedefleri hakkında da konuşan Ergin Ataman, "Geçen sene Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık. Ben de antrenör olarak kariyerimdeki kupa koleksiyonumdaki en büyüğünü kazanmış oldum. İyi ve şampiyon bir takımımız var. Yeni bir sezon başlıyor. Euroleague'de üst üste iki kez şampiyon olan Olimpiakos ve Maccabi var. Biz bunu tekrar etmeye çalışacağız. Biz pandemi sezonunun şampiyonu olarak da kendimizi görüyoruz. Bu seneki hedefimiz Euroleague tarihinin en sürdürülebilir başarı grafiğini yakalamak, yani bir kez daha şampiyon olmak olacak" ifadelerini kullandı.

Larkin ve Micic ile 4. sezona gireceklerini söyleyen Efes Başantrenörü Ataman, "Oyuncuların kulübe bağlılıklarının sonucu. Sonuçta şampiyon takımı korumak kolay değil. Micic bu senenin MVP'si. Larkin geçen sezonun MVP'si. İki oyuncuyla 4. sezona başlayacağız. Sezon içerisinde ileriki yıllarla ilgili görüşmeler yapılır. Şu anda çok erken. İkisinin de NBA'de büyük bir takıma ana oyuncu olmak hayalleri var. İki oyucunun da Avrupa'da başka kulübe gideceğini düşünmüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni başantenörü Aleksandar Dordevic için ise başarılı antrenör, "Çok takdir ettiğim, sevdiğim bir kişidir. Fenerbahçe'ye çok şey katacağından eminim. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

NBA'de çalışma konusunda da düşüncelerini dile getiren deneyimli başantrenör, "NBA'de kolay değil, çok zor. Bugüne kadar Avrupa'da çalışmış, Avrupa'da başarılı olmuş hiçbir Avrupalı antrenör, NBA'de başantrenör olmadı. NBA'nın kapalı bir tavrı var bu konuda. Oyuncularla alakalı böyle değil. Şu anda NBA'i domine den 3-4 Avrupalı oyuncu var. Sayısız da Avrupalı oyuncu var. Bu çok zor gözüküyor. Ben kendime zorları aldığım için, bunu da özellikle dillendiriyorum. Bazen hoca uçuyor, NBA falan diyorlar. İki sene önce de 'Euroleague'de şampiyon olacağız' dediğimde az kişi inanıyordu" ifadelerini kullandı.

"BU BAŞARI TESADÜF BİR BAŞARI OLARAK GELMEDİ"

Oyuncularının motivasyonunu arttırmayı nasıl düşündüğünün sorulması üzerine ise Ergin Ataman, "Zirveye çıkmak zor. Zirveye çıktığınız zaman da herkes sizi aşağıya çekmek isteyecek. Biz bu dirence sahip bir takımız. Bu başarı tesadüf bir başarı olarak gelmedi. 3 yılın bir birikimi olarak geldi. Birinci yılında final, ikinci yıl pandemi sebebiyle ertelenen sezonu domine eden ve geçen yılın şampiyonu Anadolu Efes. Oyucularım kazanmayı, birlikte olmaktan keyif alıyor. Bu seneki motivasyonumuzu seyircilerimiz sağlayacak" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Ergin Ataman: Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı

Ergin Ataman, basketbol, Futbol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergin Ataman: 'Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergin Ataman: "Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olmalı" - Son Dakika
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