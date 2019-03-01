Son Dakika Haberleri: Erkan Kolçakköstendil "12 Numaralı Adam"la

Erkan Kolçakköstendil "12 Numaralı Adam"la

1 saat önce

Başarılı oyuncu Erkan KolçakKöstendil'in kendi yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam" Avrupa turnesine tüm hızıyla devam ediyor.

Erkan Kolçakköstendil

Bugüne kadar Avrupa'nın 19 farklı şehrinde sahneye çıkan oyuncu, Mart ayında da Almanya ve Hollanda'daki tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Rol aldığı dizi, tiyatro ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarının yanı sıra kendi yazıp yönettiği kısa filmlerle de ödülleri toplayan başarılı oyuncu Erkan KolçakKöstendil, kendi yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam" ile geçtiğimiz seneden beri Avrupa'yı dolaşıyor. Tüm şehirlerde yoğun ilgi ile karşılaşan oyunun biletleri günler öncesinden tükeniyor.

Finale giden bir maç ve bir yedek kalecinin son şansı…

Çizgilerin dışına çıkmak, yalnız kalmak, aile olmak, risk almak ve hayata tutunmak üzerine kurulu tek kişilik oyun "12 Numaralı Adam" Avrupa turnesine Mart ayında Almanya ve Hollanda ile devam edecek. Oyun 2 Mart'ta Düsseldorf'ta Savoy Theater'da, 3 Mart'ta Eindhoven'da Parktheater'da, 10 Mart'ta Dortmund'ta CineStar'da ve 15 Mart'ta Rotterdam'da Oude Luxor'da tiyatroseverlerle buluşacak. "12 Numaralı Adam"ın Türkiye prömiyerinin Ağustos ayında yapılması planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

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