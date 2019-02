Erkekler Türkiye Kupası'nın Basın Toplantısı Düzenlendi

2019 Erkekler Türkiye Kupası 'nın basın toplantısı, yarı finale yükselen dört takımın başantrenör ve kaptanlarının yanı sıra Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 'nın (TEGV) çocuklarının da katılımıyla Ankara 'da düzenlendi.Basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocuklarının yanı sıra; kupada yarı final oynayacak Anadolu Efes Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom takımlarının başantrenörleri ve kaptanları katıldı.Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, basın toplantısının açılışında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:"Kulüplerimiz yoğun bir sezon geçiyorlar. Lig ve Avrupa hedeflerimizde bizleri temsil ediyorlar. İki organizasyona verilen arada Türkiye Kupası için bir aradayız. Çok değerli dört kulübümüz yarı final oynamaya hak kazandı. Burada, katılan takımların beş gün sonunda kazanabilecekleri bir kupa var. Eleme sistemiyle maçlar oynanıyor. Dört kulübümüzün değerli kaptan ve başantrenörlerine başarılar diliyorum. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor olacak. En iyi dört takım birbiriyle yarışacak. Ayrıca, bizim için büyük önem taşıyan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, TEGV'den çocuklarımız da bizlerle olacaklar. Bu da bize heyecan veriyor. Tüm Ankaralı basketbol severleri salona bekliyorum."Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile kaptanı Doğuş Balbay , Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ile kaptanı Erkan Veyseloğlu, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile kaptanı Melih Mahmuoğlu ve Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ve kaptanı Kaya Peker 'in görüşleri ise şu şekilde:ATAMAN: "GÜZEL BİR YARI FİNAL SERİSİ OLMASINI UMUYORUM"Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Güzel bir yarı final serisi olmasını umuyorum. Türkiye'deki en formda dört takım kupayı kazanmak için mücadele edecek. Bu tip tek maçlı eşleşmeler, oyuncuların ve teknik heyetlerin tüm performanslarını ortaya koydukları maçlara sahne oluyor. Bu nedenle günlük performanslar çok önemli. Çok fazla hazırlanma şansımız olmayacak ama sezon boyunca oynadığımız oyunu oynayarak maçı kazanmak ve finale çıkmak isteyeceğiz."BALBAY: "BASKETBOL SEVERLERİ ÇOK GÜZEL BİR MAÇ BEKLEYECEK"Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay, "Beşiktaş Sompo Japan ligin en formda ekiplerinden bir tanesi. Bu performansları hem evlerinde hem de deplasmanda gösterdiler. Dün de çok önemli bir galibiyet aldılar. Bir günlük bir süreç var ama zaten her 2-3 günde bir maç oynadığımız için bu karşılaşmaya da hazır olacağız. Basketbol severleri çok güzel bir maç bekleyecek. Umarım, Ankaralı seyircilerin desteğiyle herkese güzel bir maç izletiriz."IVANOVIC: "KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic, "Türkiye Kupası'nın gerçekten çok iyi bir organizasyon olduğu düşüncesindeyim. En formda olan takımlar burada rekabet ortamındalar. En iyi takımlar arasında oynandığı için herkesin kazanma şansı var. Anadolu Efes ile karşılaşacağız. Bence Fenerbahçe Beko ile birlikte bu sene Final Four'un en büyük adayları arasında olan bir takım. Ama biz de kazanabileceğimize inanıyoruz."VEYSELOĞLU: "ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"Beşiktaş Sompo Japan kaptanı Erkan Veyseloğlu, "Zorlu bir maç oynadık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor. Yarın karşılaşacağımız ekip de Euroleague'in en değerli ekiplerinden. Anadolu Efes geçen sene de bu kupayı kazanmış bir takım. Çok çekişmeli bir maç olacak. Son dakikaya kadar kazananın belli olmayacağı bir maç olacak. Yarın taraftarlarımızın salonda iyi bir atmosfer yaratmalarını diliyorum. Dört takıma da başarılar dilerim. Pazar günkü finale ulaşmayı hedefliyoruz."OBRADOVIC: "ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ LAZIM"Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Ankara'da farklı organizasyonlar çerçevesinde sıklıkla bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası başta olmak üzere burada olmak bizler için mutluluk verici. Burada kendimizi rahat hissediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu'na ve tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın çok iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceğiz. Biz de bu sene çok başarılıyız. Ama bu kupalar farklı bir karaktere sahip. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Umarım iyi bir oyun olur ve herkes keyif alır."MAHMUTOĞLU: "UMARIM TÜRKİYE KUPASI'NI KALDIRABİLİRİZ"Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmuoğlu, "Burada basın toplantısında yer almaktan ve yarı finalde olmaktan mutluyuz. Adım adım düşündük. İlk maçımızı kazandık. İstediğimiz gibi bir maç oldu. Türk Telekom gibi kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Yakın zamanda kendileriyle oynadık. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp finale kalmak istiyoruz. Umarım Türkiye Kupası'nı kaldırabiliriz. Bunun için önce Türk Telekom'u geçmemiz gerekiyor. İnşallah herkes için sağlıklı bir kupa olur."GÖREN: "İYİ MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Geçen yıl TBL'den Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'e yükselmiş bir ekibiz. Bu kulübün tarihinde çok büyük başarıları var. Son 10 yılda TBL'ye kadar bir düşüş yaşadık. Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıktık ve şimdi de buradayız. Sezon başında hedefimiz Türkiye Kupası'nda ilk 8'e kalmaktı. Bugün yarı finaldeyiz. Fenerbahçe Beko takımı sadece ligin değil, Anadolu Efes ile birlikte Euroleague'in de çok önemli takımlarından biri. Çok değerli bir antrenöre sahipler. Maçın Ankara'da oynanması çok önemli. Salon mutlaka dolacaktır. Son oynadığımız lig maçında kaybetmiştik. Şimdi iyi mücadele etmek istiyoruz. Değerli rakibimize de başarılar diliyorum."PEKER: "HEDEFİMİZ FİNALE YÜKSELMEK VE KUPAYI ALMAK"Türk Telekom kaptanı Kaya Peker, "Belki de oynayabileceğimiz en zor takımla karşılaşacağız. Maçın 30-35 dakikasını çok üst düzey oynuyorlar. Başarılı olmamız için biz de çok üst düzey oynamalıyız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Günlük performanslar çok önemli. Geçen sene başında, şimdi bulunduğumuz nokta bizim için hayaldi. Geldiğimiz nokta çok büyük başarı. Fenerbahçe Beko ile final havasında maç oynamak gururdur. Hedefimiz finale yükselmek ve kupayı almak. Herkese başarılar diliyorum."TEGV'Lİ ÇOCUKLARDAN BAŞANTRENÖR VE KAPTANLARA SÜRPRİZBasın toplantısının soru-cevap bölümünde, başantrenör ve kaptanlara başarılarının sırlarını soran TEGV çocukları, toplantının sonunda dört başantrenöre, yaptıkları resimleri hediye etti.2019 Erkekler Türkiye Kupası'nın basın toplantısı, TBF yöneticileri, yarı finalde mücadele edecek ekiplerin başantrenör ve kaptanları ve TEGV'li çocukların kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL VE FİNAL PROGRAMIAnkara Spor Salonu'nda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom ise aynı gün saat 19.00'da parkeye çıkacak. Türkiye Kupası'nın sahibini belirleyecek final mücadelesi ise pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-AçıklamalarTEGV'li çocuklarla fotoğraf-Genel detaylar- Ankara